СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Возбудить уголовное дело требовала прокуратура. Первыми на ситуацию с аппаратами ИВЛ обратили местные СМИ. Издание «ПроВладимир» сообщило, что аппараты «ФАЗА-5 НР» были выпущены еще в 1999-2001 гг. и непригодны для использования, так их срок годности истек 15 лет назад. Закупил аппараты, по данным издания, депутат Госдумы Григорий Аникеев. Сам депутат не отрицал, что закупленные аппараты 1999 г. выпуска, но подчеркивал, что они новые и никогда не использовались.