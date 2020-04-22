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СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

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Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу №6 города Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. Дело возбуждено по ч.1 ст. 238.1 УК — сбыт недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий.

Возбудить уголовное дело требовала прокуратура. Первыми на ситуацию с аппаратами ИВЛ обратили местные СМИ. Издание «ПроВладимир» сообщило, что аппараты «ФАЗА-5 НР» были выпущены еще в 1999-2001 гг. и непригодны для использования, так их срок годности истек 15 лет назад. Закупил аппараты, по данным издания, депутат Госдумы Григорий Аникеев. Сам депутат не отрицал, что закупленные аппараты 1999 г. выпуска, но подчеркивал, что они новые и никогда не использовались.

Проверка закупленных аппаратов показала, что они непригодны к использованию, рассказали в СКР. По данным ведомства, оборудование поставила в больницу компания из Костромы под видом благотворительной помощи. Общая стоимость всех аппаратов составляет 6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных