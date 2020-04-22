СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу №6 города Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. Дело возбуждено по ч.1 ст. 238.1 УК — сбыт недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий.
Возбудить уголовное дело требовала прокуратура. Первыми на ситуацию с аппаратами ИВЛ обратили местные СМИ. Издание «ПроВладимир» сообщило, что аппараты «ФАЗА-5 НР» были выпущены еще в 1999-2001 гг. и непригодны для использования, так их срок годности истек 15 лет назад. Закупил аппараты, по данным издания, депутат Госдумы Григорий Аникеев. Сам депутат не отрицал, что закупленные аппараты 1999 г. выпуска, но подчеркивал, что они новые и никогда не использовались.
Проверка закупленных аппаратов показала, что они непригодны к использованию, рассказали в СКР. По данным ведомства, оборудование поставила в больницу компания из Костромы под видом благотворительной помощи. Общая стоимость всех аппаратов составляет 6 млн руб.