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Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в Москве и Петербурге

В результате пожаров погибли шесть человек
Артем Гирш
Валерий Шарифулин / ТАСС

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, проверят на качество и безопасность, говорится в сообщении Росздравнадзора. Речь идет о городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

Пожар в больнице на севере Москвы произошел вечером 9 мая. Загорелась реанимационная палата на первом этаже корпуса, перепрофилированного для приема больных с коронавирусом. По данным МЧС, из здания эвакуировали 295 человек, погиб один человек, пятерых удалось спасти. По информации ТАСС, причиной пожара стало короткое замыкание, из-за чего вспыхнул кислород. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что загорелись личные вещи пациентов.

Утром 12 мая произошел пожар на шестом этаже в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что все погибшие были заражены COVID-19 и находились в тяжелом состоянии. Это четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 до 67 лет. Во время пожара из больницы эвакуировали 150 человек.

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После пожара в петербургской больнице Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что аппараты ИВЛ «Авента-М» в обеих больницах были изготовлены на одном заводе – Уральском приборостроительном. Этот завод входит в один из крупнейших холдингов «Ростеха» – концерн КРЭТ «Радиоэлектронные технологии».

Как сообщили ТАСС представители концерна, они поставляли аппараты ИВЛ уральского завода в Петербург, но не знают, какие именно приборы были в больнице, где произошел пожар. «Ведомостям» заявили, что концерн разбирается в ситуации. По их словам, рассматривается несколько версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры больниц, с медицинским оборудованием, так и с соблюдением мер противопожарной безопасности. Оборудование, по данным концерна, ранее прошло необходимое тестирование, в том числе под высокой нагрузкой. Аппараты ИВЛ под маркой «Авента» поставляются в лечебные учреждения с 2012 г. Нареканий к их безопасности не было. 

Петербургская больница приостановила лечение идентичными сгоревшему аппарату ИВЛ на время расследования. По данным Telegram-канала Baza, Уральский приборостроительный завод временно приостановил поставки аппаратов ИВЛ в больницы Петербурга и Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных