Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в Москве и Петербурге

Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в Москве и ПетербургеВ результате пожаров погибли шесть человек
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, проверят на качество и безопасность, говорится в сообщении Росздравнадзора. Речь идет о городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.
Пожар в больнице на севере Москвы произошел вечером 9 мая. Загорелась реанимационная палата на первом этаже корпуса, перепрофилированного для приема больных с коронавирусом. По данным МЧС, из здания эвакуировали 295 человек, погиб один человек, пятерых удалось спасти. По информации ТАСС, причиной пожара стало короткое замыкание, из-за чего вспыхнул кислород. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что загорелись личные вещи пациентов.
Утром 12 мая произошел пожар на шестом этаже в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что все погибшие были заражены COVID-19 и находились в тяжелом состоянии. Это четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 до 67 лет. Во время пожара из больницы эвакуировали 150 человек.
После пожара в петербургской больнице Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что аппараты ИВЛ «Авента-М» в обеих больницах были изготовлены на одном заводе – Уральском приборостроительном. Этот завод входит в один из крупнейших холдингов «Ростеха» – концерн КРЭТ «Радиоэлектронные технологии».
Как сообщили ТАСС представители концерна, они поставляли аппараты ИВЛ уральского завода в Петербург, но не знают, какие именно приборы были в больнице, где произошел пожар. «Ведомостям» заявили, что концерн разбирается в ситуации. По их словам, рассматривается несколько версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры больниц, с медицинским оборудованием, так и с соблюдением мер противопожарной безопасности. Оборудование, по данным концерна, ранее прошло необходимое тестирование, в том числе под высокой нагрузкой. Аппараты ИВЛ под маркой «Авента» поставляются в лечебные учреждения с 2012 г. Нареканий к их безопасности не было.
Петербургская больница приостановила лечение идентичными сгоревшему аппарату ИВЛ на время расследования. По данным Telegram-канала Baza, Уральский приборостроительный завод временно приостановил поставки аппаратов ИВЛ в больницы Петербурга и Москвы.