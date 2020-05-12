Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в Москве и Петербурге

Как сообщили ТАСС представители концерна, они поставляли аппараты ИВЛ уральского завода в Петербург, но не знают, какие именно приборы были в больнице, где произошел пожар. «Ведомостям» заявили, что концерн разбирается в ситуации. По их словам, рассматривается несколько версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры больниц, с медицинским оборудованием, так и с соблюдением мер противопожарной безопасности. Оборудование, по данным концерна, ранее прошло необходимое тестирование, в том числе под высокой нагрузкой. Аппараты ИВЛ под маркой «Авента» поставляются в лечебные учреждения с 2012 г. Нареканий к их безопасности не было.