СКР возбудил дело из-за гибели пациентов больницы в Петербурге во время пожара
Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело из-за гибели пациентов в больнице Святого Георгия во время пожара. Дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, 12 мая в больнице Святого Георгия, расположенной по адресу Северный проспект д.1. Информация о погибших и пострадавших уточняется, отметили в СКР. По данным источников «Интерфакса» и РИА «Новости», погибли пять человек. Все они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких в отделении реанимации, где лечение получали пациенты с коронавирусной инфекцией.
Во время пожара из больницы были эвакуированы 150 человек. По данным «Интерфакса», площадь пожара была 10 кв. м.