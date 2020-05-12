СКР возбудил дело из-за гибели пациентов больницы в Петербурге во время пожара

По версии следствия, 12 мая в больнице Святого Георгия, расположенной по адресу Северный проспект д.1. Информация о погибших и пострадавших уточняется, отметили в СКР. По данным источников «Интерфакса» и РИА «Новости», погибли пять человек. Все они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких в отделении реанимации, где лечение получали пациенты с коронавирусной инфекцией.