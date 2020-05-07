Reuters: Путин принял предложение США направить в Россию аппараты ИВЛ

Президенты двух стран обсуждали этот вопрос во время телефонного разговора, состоявшегося 7 мая. Стороны обсудили контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом, писал Reuters. Президент США также предложил России помощь в борьбе с коронавирусом, сообщила его администрация. О том, что Трамп предлагал направить в Россию партию медицинского оборудования говорили и в Кремле. Но принял ли Путин это предложение, не уточнялось.