Reuters: Путин принял предложение США направить в Россию аппараты ИВЛ
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин принял его предложение поставить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Президенты двух стран обсуждали этот вопрос во время телефонного разговора, состоявшегося 7 мая. Стороны обсудили контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом, писал Reuters. Президент США также предложил России помощь в борьбе с коронавирусом, сообщила его администрация. О том, что Трамп предлагал направить в Россию партию медицинского оборудования говорили и в Кремле. Но принял ли Путин это предложение, не уточнялось.
В конце апреля Путин и Трамп выпустили совместное заявление по случаю 75-летия со дня встречи советских и американских солдат на мосту через реку Эльбу. Это событие является примером того, как Россия и США могут «отложить противоречия и сотрудничать во имя общей цели», отметили президенты. В конце марта американский лидер рассказал о присланном Россией самолете с медицинским оборудованием.