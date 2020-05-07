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Reuters: Путин принял предложение США направить в Россию аппараты ИВЛ

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Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин принял его предложение поставить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Президенты двух стран обсуждали этот вопрос во время телефонного разговора, состоявшегося 7 мая. Стороны обсудили контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом, писал Reuters. Президент США также предложил России помощь в борьбе с коронавирусом, сообщила его администрация. О том, что Трамп предлагал направить в Россию партию медицинского оборудования говорили и в Кремле. Но принял ли Путин это предложение, не уточнялось.

В конце апреля Путин и Трамп выпустили совместное заявление по случаю 75-летия со дня встречи советских и американских солдат на мосту через реку Эльбу. Это событие является примером того, как Россия и США могут «отложить противоречия и сотрудничать во имя общей цели», отметили президенты. В конце марта американский лидер рассказал о присланном Россией самолете с медицинским оборудованием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных