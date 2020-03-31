Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медицинским оборудованием

На 30 марта в США зарегистрирован 152631 случай заражения COVID-19, умерили от болезни — 2817 человек, вылечились — 5211. По прогнозам врачей, которые подтвердил 29 марта и сам Трамп, пик смертности в США наступит через две недели. Ожидается, что от последствий болезни могут умереть от 100 до 200 тысяч человек. Трамп ранее сообщил, что продлит до конца апреля действие всех ограничительных мер из-за коронавируса, которые вводились сроком до 30 марта.