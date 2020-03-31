Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медицинским оборудованием
Россия прислала в США самолет с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил президент Дональд Трамп на ежедневном брифинге по коронавирусу в Белом доме.
«Россия прислала нам очень и очень большой самолет ... медицинского оборудования. Это очень мило», — сказал Трамп (цитата по ТАСС). Он добавил, что Китай и другие страны также направили в страну грузы и материалы медицинского назначения. Трамп отметил, что «был очень удивлен».
Он также заявил, что не видит необходимости вводить режим общенационального карантина для борьбы против коронавирусной инфекции COVID-19. «На данный момент, я бы сказал, это маловероятно», — сказал Трамп (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что американцы «проделали очень хорошую работу», имея в виду выполнение рекомендации по борьбе с коронавирусом (так называемые «руководящие принципы»).
На 30 марта в США зарегистрирован 152631 случай заражения COVID-19, умерили от болезни — 2817 человек, вылечились — 5211. По прогнозам врачей, которые подтвердил 29 марта и сам Трамп, пик смертности в США наступит через две недели. Ожидается, что от последствий болезни могут умереть от 100 до 200 тысяч человек. Трамп ранее сообщил, что продлит до конца апреля действие всех ограничительных мер из-за коронавируса, которые вводились сроком до 30 марта.