Трамп продлит действие ограничений из-за коронавируса до конца апреля

«Нет ничего хуже, чем объявить о победе до того, как она будет одержана», — сказал Трамп. Он считает, что ситуация в стране с заболеваемостью может улучшиться к 1 июня. Ранее жителям США рекомендовали по возможности работать из дома, отменить запланированные поездки, избегать походов в бары и рестораны, места скопления людей. Их действие было рассчитано до 30 марта.