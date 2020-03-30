Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP. По данным агентства, американский лидер намерен обсудить c Путиным вопросы, связанные с ценами на нефть и с торговлей. Трамп не исключил, что во время телефонного разговора Путин попросит об отмене американских санкций.
Последний раз Путин и Трамп говорили по телефону в августе 2019 г. 26 марта Путин в своем онлайн-выступлении на саммите G20 предложил странам-участницам ввести мораторий на санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса нового типа.
В России к 30 марта обнаружено 1836 случаев заболевания COVID-19, под медицинским наблюдением находятся более 194 000 человек. 11 человек погибли. Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус обнаружен более чем у 638 000 человек, более 30 000 человек скончались.