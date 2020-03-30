Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP. По данным агентства, американский лидер намерен обсудить c Путиным вопросы, связанные с ценами на нефть и с торговлей. Трамп не исключил, что во время телефонного разговора Путин попросит об отмене американских санкций.