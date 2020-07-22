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Росздравнадзор вернул в эксплуатацию аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

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Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые использовали в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где ранее произошли пожары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на такой документ, действующий с 21 июля.

Аппараты производит Уральский приборостроительный завод. Он входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) в составе «Ростеха». В начале июля Росздравнадзор не обнаружил прямой связи между нарушениями при производстве этих аппаратов ИВЛ и их возгоранием в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Однако ведомство обнаружило на заводе-производителе нарушения производства и несоответствие аппаратов эксплуатационной и технической документации.

15 июля производитель ИВЛ «Авента-М» рассказал «РИА Новости», что в результате тестов оборудования «ни один из опробованных сценариев не привел к возникновению опасной ситуации».

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В московской и петербургской больницах 9 и 12 мая произошли пожары, где погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных