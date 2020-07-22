Росздравнадзор вернул в эксплуатацию аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые использовали в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где ранее произошли пожары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на такой документ, действующий с 21 июля.
Аппараты производит Уральский приборостроительный завод. Он входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) в составе «Ростеха». В начале июля Росздравнадзор не обнаружил прямой связи между нарушениями при производстве этих аппаратов ИВЛ и их возгоранием в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Однако ведомство обнаружило на заводе-производителе нарушения производства и несоответствие аппаратов эксплуатационной и технической документации.
15 июля производитель ИВЛ «Авента-М» рассказал «РИА Новости», что в результате тестов оборудования «ни один из опробованных сценариев не привел к возникновению опасной ситуации».
В московской и петербургской больницах 9 и 12 мая произошли пожары, где погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.