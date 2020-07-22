Росздравнадзор вернул в эксплуатацию аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Аппараты производит Уральский приборостроительный завод. Он входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) в составе «Ростеха». В начале июля Росздравнадзор не обнаружил прямой связи между нарушениями при производстве этих аппаратов ИВЛ и их возгоранием в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Однако ведомство обнаружило на заводе-производителе нарушения производства и несоответствие аппаратов эксплуатационной и технической документации.