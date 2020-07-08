Росздравнадзор не нашел связи между аппаратами ИВЛ и пожарами в больницах
Росздравнадзор не обнаружил прямую связь между нарушениями при производстве аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» и их возгоранием в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении ведомства.
При этом сотрудники Росздравнадзора обнаружили на предприятии нарушения производственных процессов и выявили несоответствие производимых аппаратов ИВЛ эксплуатационной и технической документации.
Аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибло в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.