Росздравнадзор не нашел связи между аппаратами ИВЛ и пожарами в больницах

Аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибло в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.