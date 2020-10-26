СК завел дело о халатности при реконструкции взлетной полосы в «Домодедово»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч.1.1 ст. 293 УК РФ) при реконструкции взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Домодедово», говорится на сайте ведомства. Дело возбуждено в отношении работников ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» (подведомственно Росавиации).
По данным следователей, сотрудники администрации аэропорта с декабря 2012 г. по декабрь 2019 г. не контролировали выполнение госконтракта по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту. Сумма ущерба бюджету составила более 107 млн руб.
Как сообщил ТАСС источник, дело было возбуждено на основании материалов Счетной палаты РФ по факту недостачи имущества, выявленной в ходе проведения проверки в Росавиации. «Фактически отсутствуют материалы и оборудование (видеосерверы, видеорегистраторы, коммутаторы и программное обеспечение), а также железобетонные трубы, арматура, насосы, термошкафы, кабели для линии электроснабжения», — рассказал собеседник агентства.