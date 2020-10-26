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СК завел дело о халатности при реконструкции взлетной полосы в «Домодедово»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч.1.1 ст. 293 УК РФ) при реконструкции взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Домодедово», говорится на сайте ведомства. Дело возбуждено в отношении работников ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» (подведомственно Росавиации).

По данным следователей, сотрудники администрации аэропорта с декабря 2012 г. по декабрь 2019 г. не контролировали выполнение госконтракта по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту. Сумма ущерба бюджету составила более 107 млн руб.

Как сообщил ТАСС источник, дело было возбуждено на основании материалов Счетной палаты РФ по факту недостачи имущества, выявленной в ходе проведения проверки в Росавиации. «Фактически отсутствуют материалы и оборудование (видеосерверы, видеорегистраторы, коммутаторы и программное обеспечение), а также железобетонные трубы, арматура, насосы, термошкафы, кабели для линии электроснабжения», — рассказал собеседник агентства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных