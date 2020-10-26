СК завел дело о халатности при реконструкции взлетной полосы в «Домодедово»

Как сообщил ТАСС источник, дело было возбуждено на основании материалов Счетной палаты РФ по факту недостачи имущества, выявленной в ходе проведения проверки в Росавиации. «Фактически отсутствуют материалы и оборудование (видеосерверы, видеорегистраторы, коммутаторы и программное обеспечение), а также железобетонные трубы, арматура, насосы, термошкафы, кабели для линии электроснабжения», — рассказал собеседник агентства.