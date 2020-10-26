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В Саратовской области полиция предотвратила массовую драку казахов и курдов

Ведомости

Полиция Саратовской области проводит проверку по факту конфликта между представителями курдской и казахской диаспор в Дергачевском районе, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное МВД.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», – говорится в сообщении. По данным издания, 24 октября на дороге возле села Тимонино собрались более 150 человек. Они попытались устроить массовую драку, которую пресекли сотрудники полиции. Нарушения общественного порядка не допущены, пострадавших среди участников конфликта нет, отметили в региональной полиции.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах пояснил, что столкновение произошло после стычки возле призывного пункта в Дергачах 19 октября. «Призывали шесть молодых людей: курдов, казахов и русских. Они что-то не поделили», — рассказал он, отметив, что после этого участники конфликта решили встретиться в поле в выходной день.

Глава местной национально-культурной автономии курдов Саратова Якуб Хамидов рассказал «Коммерсанту», что, конфликт произошел из-за того, что полицейский-казах избил молодого курда. Когда тот решил подать заявление, в полиции начали на него давить. Уже после этого произошла стычка у призывного пункта. По словам руководителя национально-культурной автономии казахов Саратовской области Айдоса Арстанова, сейчас конфликт «вроде бы исчерпан».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных