В Саратовской области полиция предотвратила массовую драку казахов и курдов

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах пояснил, что столкновение произошло после стычки возле призывного пункта в Дергачах 19 октября. «Призывали шесть молодых людей: курдов, казахов и русских. Они что-то не поделили», — рассказал он, отметив, что после этого участники конфликта решили встретиться в поле в выходной день.