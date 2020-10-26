В Саратовской области полиция предотвратила массовую драку казахов и курдов
Полиция Саратовской области проводит проверку по факту конфликта между представителями курдской и казахской диаспор в Дергачевском районе, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное МВД.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка», – говорится в сообщении. По данным издания, 24 октября на дороге возле села Тимонино собрались более 150 человек. Они попытались устроить массовую драку, которую пресекли сотрудники полиции. Нарушения общественного порядка не допущены, пострадавших среди участников конфликта нет, отметили в региональной полиции.
Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах пояснил, что столкновение произошло после стычки возле призывного пункта в Дергачах 19 октября. «Призывали шесть молодых людей: курдов, казахов и русских. Они что-то не поделили», — рассказал он, отметив, что после этого участники конфликта решили встретиться в поле в выходной день.
Глава местной национально-культурной автономии курдов Саратова Якуб Хамидов рассказал «Коммерсанту», что, конфликт произошел из-за того, что полицейский-казах избил молодого курда. Когда тот решил подать заявление, в полиции начали на него давить. Уже после этого произошла стычка у призывного пункта. По словам руководителя национально-культурной автономии казахов Саратовской области Айдоса Арстанова, сейчас конфликт «вроде бы исчерпан».