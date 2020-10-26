Песков назвал достаточно тяжелой ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России достаточно тяжелая, волна заболеваемости уходит на восток от Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Действительно, фон достаточно тяжёлый сейчас. Основная сила эпидемиологического удара, что называется, пришлась на регионы, она ушла на восток от Москвы. Поэтому да, ситуация достаточно тяжёлая в плане распространения коронавируса. Это требует чрезвычайно энергичных усилий и от федерального правительства, и от правительств регионов, что и делается», — сказал Песков журналистам.
Песков отметил, что Путин получает всю информацию по коронавирусу по линии федерального центра и отдельных регионов. Ранее президент заявил, что нет необходимости снова вводить ограничения из-за распространения коронавируса.
Ранее Путин заявил, что российские власти не планируют вводить тотальные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что ситуация с пандемией коронавируса в России управляема и не требует введения новых ограничений. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также утверждала, что сейчас нет необходимости вводить строгие ограничения из-за роста cлучаев COVID-19.