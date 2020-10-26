Песков назвал достаточно тяжелой ситуацию с коронавирусом в России

«Действительно, фон достаточно тяжёлый сейчас. Основная сила эпидемиологического удара, что называется, пришлась на регионы, она ушла на восток от Москвы. Поэтому да, ситуация достаточно тяжёлая в плане распространения коронавируса. Это требует чрезвычайно энергичных усилий и от федерального правительства, и от правительств регионов, что и делается», — сказал Песков журналистам.