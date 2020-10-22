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Путин оценил необходимость введения жестких ограничений по коронавирусу

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Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости возвращаться к ограничениям по коронавирусу, которые были введены весной текущего года. Об этом он сказал на заседании клуба «Валдай», кадры которого показал телеканал «Россия 24». 

«На сегодняшний день нет необходимости возвращаться… к таким ограничительным методам, как это было весной этого года», — сказал Путин.

По словам главы государства, в России создан резерв коечного фонда, появились лекарства и протоколы лечения. «Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами», — подчеркнул он.

«Экономика восстанавливается. У нас перерабатывающая промышленность восстанавливается, агропромышленная промышленность дает очень хороший результат и прирост даже. Экспорт восстанавливается… У нас макроэкономические показатели, в принципе, приемлемые», — отметил глава государства.

21 октября Путин заявил, что власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ранее по теме: Путин исключил жесткие ограничения в России из-за коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных