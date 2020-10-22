Путин оценил необходимость введения жестких ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости возвращаться к ограничениям по коронавирусу, которые были введены весной текущего года. Об этом он сказал на заседании клуба «Валдай», кадры которого показал телеканал «Россия 24».
«На сегодняшний день нет необходимости возвращаться… к таким ограничительным методам, как это было весной этого года», — сказал Путин.
По словам главы государства, в России создан резерв коечного фонда, появились лекарства и протоколы лечения. «Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами», — подчеркнул он.
«Экономика восстанавливается. У нас перерабатывающая промышленность восстанавливается, агропромышленная промышленность дает очень хороший результат и прирост даже. Экспорт восстанавливается… У нас макроэкономические показатели, в принципе, приемлемые», — отметил глава государства.
21 октября Путин заявил, что власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.