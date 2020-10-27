В Кремле надеются на освобождение задержанной в Белоруссии сотрудницы «Ельцин-центра»

«Нет, вы знаете, мы не знаем, но мы обязательно проверим эту информацию. Кроме того, там налажены контакты между силовиками и нашим посольством, поэтому посольство регулярно получает информацию о российских гражданах. И мы надеемся, что мы получим необходимую для нас информацию и что россиянка будет отпущена», — сказал Песков журналистам.