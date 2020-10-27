В Кремле надеются на освобождение задержанной в Белоруссии сотрудницы «Ельцин-центра»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что задержанную в Белоруссии гражданку России Марину Петрушко отпустят.
«Нет, вы знаете, мы не знаем, но мы обязательно проверим эту информацию. Кроме того, там налажены контакты между силовиками и нашим посольством, поэтому посольство регулярно получает информацию о российских гражданах. И мы надеемся, что мы получим необходимую для нас информацию и что россиянка будет отпущена», — сказал Песков журналистам.
Ранее «РИА Новости» сообщило о задержании руководителя интренет-проектов «Ельцин центра» Марину Петрушко в рамках административного дела за участие в несанкционированных мероприятиях. По словам ее адвоката Антона Гашинского, она содержится в изоляторе временного содержания Барановичского РУВД в Брестской области.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно данным ЦИК, за действовавшего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.