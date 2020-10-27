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В Кремле надеются на освобождение задержанной в Белоруссии сотрудницы «Ельцин-центра»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что задержанную в Белоруссии гражданку России Марину Петрушко отпустят.

«Нет, вы знаете, мы не знаем, но мы обязательно проверим эту информацию. Кроме того, там налажены контакты между силовиками и нашим посольством, поэтому посольство регулярно получает информацию о российских гражданах. И мы надеемся, что мы получим необходимую для нас информацию и что россиянка будет отпущена», — сказал Песков журналистам.

Ранее «РИА Новости» сообщило о задержании руководителя интренет-проектов «Ельцин центра» Марину Петрушко в рамках административного дела за участие в несанкционированных мероприятиях. По словам ее адвоката Антона Гашинского, она содержится в изоляторе временного содержания Барановичского РУВД в Брестской области.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно данным ЦИК, за действовавшего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных