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Кудрин призвал увеличить расходы на здравоохранение и образование

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Расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру в России необходимо увеличить в полтора-два раза за счет уменьшения субсидий государственным компаниям, такое мнение высказал руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«И образование, и здравоохранение, и инфраструктура требуют более высоких расходов — в полтора-два раза», — цитирует «РИА Новости» Кудрина. Он пояснил, что расходы на названные сферы возможно увеличить, не повышая налоги, при этом сократив дотации госкомпаниям. «С чего мы перетянем эти средства, если не будем повышать налоги? Значит это — увеличение заимствований, правительство на это идет. Это и уменьшение дотаций государственным компаниям, субсидии, те, которые неравномерно распределяются, поддерживают обычные виды деятельности», — добавил Кудрин, отметив, что не призывает бороться с субсидиями полностью.

Он также сказал, что «к сожалению, в части образования, если мерить на проценты ВВП, тратится примерно 3,7-3,8% ВВП». При этом ведущие страны в среднем тратят около 5% ВВП, а наиболее передовые — 7-8% ВВП. По его словам, аналогичная ситуация, с расходами на здравоохранение и инфраструктуру. «То же самое со здравоохранением, у нас тоже где-то ниже 4% ВВП. Нам нужно поднимать до 7-8%, в последствии, в перспективе. То же самое можно сказать с инфраструктурой», — пояснил руководитель Счетной палаты.

Ранее «Ведомости» писали, что во внесенном в Госдуму проекте бюджета в 2021 г. предлагается уменьшить федеральные расходы на здравоохранение до 1,1 трлн руб., что на 162 млрд руб. меньше расходов текущего года. С таким подходом согласны далеко не все. Минздрав доказывал необходимость сохранения финансирования хотя бы на уровне 2020 г. (1,3 трлн руб.), но Минфин был непреклонен, сказал собеседник изданию.

Ранее по теме: Деньги не лечат: к чему ведет реформа здравоохранения

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных