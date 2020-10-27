Кудрин призвал увеличить расходы на здравоохранение и образование
Расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру в России необходимо увеличить в полтора-два раза за счет уменьшения субсидий государственным компаниям, такое мнение высказал руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин.
«И образование, и здравоохранение, и инфраструктура требуют более высоких расходов — в полтора-два раза», — цитирует «РИА Новости» Кудрина. Он пояснил, что расходы на названные сферы возможно увеличить, не повышая налоги, при этом сократив дотации госкомпаниям. «С чего мы перетянем эти средства, если не будем повышать налоги? Значит это — увеличение заимствований, правительство на это идет. Это и уменьшение дотаций государственным компаниям, субсидии, те, которые неравномерно распределяются, поддерживают обычные виды деятельности», — добавил Кудрин, отметив, что не призывает бороться с субсидиями полностью.
Он также сказал, что «к сожалению, в части образования, если мерить на проценты ВВП, тратится примерно 3,7-3,8% ВВП». При этом ведущие страны в среднем тратят около 5% ВВП, а наиболее передовые — 7-8% ВВП. По его словам, аналогичная ситуация, с расходами на здравоохранение и инфраструктуру. «То же самое со здравоохранением, у нас тоже где-то ниже 4% ВВП. Нам нужно поднимать до 7-8%, в последствии, в перспективе. То же самое можно сказать с инфраструктурой», — пояснил руководитель Счетной палаты.
Ранее «Ведомости» писали, что во внесенном в Госдуму проекте бюджета в 2021 г. предлагается уменьшить федеральные расходы на здравоохранение до 1,1 трлн руб., что на 162 млрд руб. меньше расходов текущего года. С таким подходом согласны далеко не все. Минздрав доказывал необходимость сохранения финансирования хотя бы на уровне 2020 г. (1,3 трлн руб.), но Минфин был непреклонен, сказал собеседник изданию.