Кудрин призвал увеличить расходы на здравоохранение и образование

Он также сказал, что «к сожалению, в части образования, если мерить на проценты ВВП, тратится примерно 3,7-3,8% ВВП». При этом ведущие страны в среднем тратят около 5% ВВП, а наиболее передовые — 7-8% ВВП. По его словам, аналогичная ситуация, с расходами на здравоохранение и инфраструктуру. «То же самое со здравоохранением, у нас тоже где-то ниже 4% ВВП. Нам нужно поднимать до 7-8%, в последствии, в перспективе. То же самое можно сказать с инфраструктурой», — пояснил руководитель Счетной палаты.