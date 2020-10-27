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Путин встретится с Нурмагомедовым

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Президент России Владимир Путин проведет встречу с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнёт, и когда ситуация эпидемиологическая более или менее успокоится, они обязательно встретятся. Пока точных дат каких-то нет», — сказал Песков журналистам.

В 2018 г. Путин уже встречался с Нурмагомедовым после его победы над Конором Макгрегором. 24 октября Нурмагомедов в рамках турнира UFC победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона в легком весе. После поединка российский боец объявил о завершении карьеры. Всего 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных