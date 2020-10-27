Путин встретится с Нурмагомедовым
Президент России Владимир Путин проведет встречу с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнёт, и когда ситуация эпидемиологическая более или менее успокоится, они обязательно встретятся. Пока точных дат каких-то нет», — сказал Песков журналистам.
В 2018 г. Путин уже встречался с Нурмагомедовым после его победы над Конором Макгрегором. 24 октября Нурмагомедов в рамках турнира UFC победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона в легком весе. После поединка российский боец объявил о завершении карьеры. Всего 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.