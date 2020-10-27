Путин встретится с Нурмагомедовым

В 2018 г. Путин уже встречался с Нурмагомедовым после его победы над Конором Макгрегором. 24 октября Нурмагомедов в рамках турнира UFC победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона в легком весе. После поединка российский боец объявил о завершении карьеры. Всего 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.