СМИ сообщили о гибели двух человек в перестрелке между ОМОН и СОБР в Чечне
Два человека погибли в перестрелке, устроенной бойцами ОМОН и СОБР в Чечне, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН, в результате которой погибли два человека», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что жертвой стрельбы стал сотрудник Росгвардии и один гражданский.
«В настоящее время устанавливается число пострадавших», — добавил источник агентства. По его словам, на место инцидента выехала оперативно-следственная группа, устанавливается причина стрельбы.