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СМИ сообщили о гибели двух человек в перестрелке между ОМОН и СОБР в Чечне

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Два человека погибли в перестрелке, устроенной бойцами ОМОН и СОБР в Чечне, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН, в результате которой погибли два человека», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что жертвой стрельбы стал сотрудник Росгвардии и один гражданский. 

«В настоящее время устанавливается число пострадавших», — добавил источник агентства. По его словам, на место инцидента выехала оперативно-следственная группа, устанавливается причина стрельбы. 

Как сообщает источник «РИА Новости», гражданский погиб при попытке «унять конфликт». По информации собеседника «Интерфакса», что перестрелка началась после словесного конфликта. Он добавил, что в тяжелом состоянии находится как минимум один сотрудник ОМОН. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных