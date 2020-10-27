СМИ сообщили о гибели двух человек в перестрелке между ОМОН и СОБР в Чечне

«В селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН, в результате которой погибли два человека», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что жертвой стрельбы стал сотрудник Росгвардии и один гражданский.