Мэр Уфы Мустафин заразился коронавирусом

«Ситуация такова, что Ульфат Мансурович – не только мэр. Это мой очень близкий товарищ. На прошлой неделе я у него был. Он проходит лечение. Но, подчёркиваю, у него довольно сложное заболевание. Многие болеют, и люди, которые переболели, сами знают, что всё это непросто. И возраст не такой уж молодой», — пояснил Хабиров.