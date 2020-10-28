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Мэр Уфы Мустафин заразился коронавирусом

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил президент Башкирии Радий Хабиров. По его словам, болезнь Мустафина протекает тяжело.

«Чтобы не ходили разные слухи, говорю: Ульфат Мансурович действительно болеет. У него была пневмония, сейчас диагностировали COVID-19. Болеет он довольно тяжело, высокий процент поражения лёгких», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу Хабирова. Он отметил, что ждет его выздоровления и выхода на работу.

«Ситуация такова, что Ульфат Мансурович – не только мэр. Это мой очень близкий товарищ. На прошлой неделе я у него был. Он проходит лечение. Но, подчёркиваю, у него довольно сложное заболевание. Многие болеют, и люди, которые переболели, сами знают, что всё это непросто. И возраст не такой уж молодой», — пояснил Хабиров.

На сегодняшний день в мире коронавирус выявлен у 43,96 млн человек. Из них 1,16 млн человек умерли в результате заболевания. В России количество заразившихся превысило 1,54 млн, из которых скончались от коронавируса 26,5 тыс. Россия является четвертой в мире страной по числу заболевших COVID-19. По данным на 28 октября, в стране зарегистрировали 16 202 новых случая коронавируса. Умерли за сутки 346 пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных