Мэр Уфы Мустафин заразился коронавирусом
Мэр Уфы Ульфат Мустафин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил президент Башкирии Радий Хабиров. По его словам, болезнь Мустафина протекает тяжело.
«Чтобы не ходили разные слухи, говорю: Ульфат Мансурович действительно болеет. У него была пневмония, сейчас диагностировали COVID-19. Болеет он довольно тяжело, высокий процент поражения лёгких», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу Хабирова. Он отметил, что ждет его выздоровления и выхода на работу.
«Ситуация такова, что Ульфат Мансурович – не только мэр. Это мой очень близкий товарищ. На прошлой неделе я у него был. Он проходит лечение. Но, подчёркиваю, у него довольно сложное заболевание. Многие болеют, и люди, которые переболели, сами знают, что всё это непросто. И возраст не такой уж молодой», — пояснил Хабиров.
На сегодняшний день в мире коронавирус выявлен у 43,96 млн человек. Из них 1,16 млн человек умерли в результате заболевания. В России количество заразившихся превысило 1,54 млн, из которых скончались от коронавируса 26,5 тыс. Россия является четвертой в мире страной по числу заболевших COVID-19. По данным на 28 октября, в стране зарегистрировали 16 202 новых случая коронавируса. Умерли за сутки 346 пациентов.