ВЦИОМ: четверть россиян готовы доверить воспитание детей дедушкам и бабушкам

Из 74% россиян, в воспитании которых принимали участие бабушка и дедушка, 32% проводили с ними много времени, в основном это респонденты в возрасте от 25 до 44 лет. 17% россиян находились с бабушкой и/или дедушкой время от времени, среди них выше доля молодежи (26%). В воспитании только 14% россиян бабушки и дедушки принимали активное участие, в основном это коснулось старшего поколения (от 45 лет). Четверть опрошенных (25%) либо виделись со своими бабушками и дедушками редко, либо никогда не видели их.