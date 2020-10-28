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ВЦИОМ: четверть россиян готовы доверить воспитание детей дедушкам и бабушкам

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 В воспитании 74% россиян в той или иной степени принимали участие бабушки и дедушки, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на данные исследования. При этом 27% опрошенных склонны доверить воспитание своих детей бабушкам и дедушкам. Опрос проведен методом телефонного интервью 5 октября 2020 г. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

«Более четверти склонны доверить воспитание бабушке и/или дедушке (27%). Чаще об этом сообщали мужчины (31% и 23% женщин) и молодежь в возрасте от 18 до 34 лет», — говорится в сообщении. Более половины россиян (66%) считают, что молодой семье без материальных трудностей лучше отдать детей в детский сад. При этом женщины об этом заявляли чаще, чем мужчины (69% против 62%), в основном это поколение от 35 до 44 лет (74%). Только 3% посоветовали бы молодой семье без материальных трудностей пригласить няню.

Из 74% россиян, в воспитании которых принимали участие бабушка и дедушка, 32% проводили с ними много времени, в основном это респонденты в возрасте от 25 до 44 лет. 17% россиян находились с бабушкой и/или дедушкой время от времени, среди них выше доля молодежи (26%). В воспитании только 14% россиян бабушки и дедушки принимали активное участие, в основном это коснулось старшего поколения (от 45 лет). Четверть опрошенных (25%) либо виделись со своими бабушками и дедушками редко, либо никогда не видели их.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных