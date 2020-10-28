ВЦИОМ: четверть россиян готовы доверить воспитание детей дедушкам и бабушкам
В воспитании 74% россиян в той или иной степени принимали участие бабушки и дедушки, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на данные исследования. При этом 27% опрошенных склонны доверить воспитание своих детей бабушкам и дедушкам. Опрос проведен методом телефонного интервью 5 октября 2020 г. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
«Более четверти склонны доверить воспитание бабушке и/или дедушке (27%). Чаще об этом сообщали мужчины (31% и 23% женщин) и молодежь в возрасте от 18 до 34 лет», — говорится в сообщении. Более половины россиян (66%) считают, что молодой семье без материальных трудностей лучше отдать детей в детский сад. При этом женщины об этом заявляли чаще, чем мужчины (69% против 62%), в основном это поколение от 35 до 44 лет (74%). Только 3% посоветовали бы молодой семье без материальных трудностей пригласить няню.
Из 74% россиян, в воспитании которых принимали участие бабушка и дедушка, 32% проводили с ними много времени, в основном это респонденты в возрасте от 25 до 44 лет. 17% россиян находились с бабушкой и/или дедушкой время от времени, среди них выше доля молодежи (26%). В воспитании только 14% россиян бабушки и дедушки принимали активное участие, в основном это коснулось старшего поколения (от 45 лет). Четверть опрошенных (25%) либо виделись со своими бабушками и дедушками редко, либо никогда не видели их.