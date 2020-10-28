Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству
Следственный комитет предъявил обвинение бизнесмену Анатолию Быкову в подстрекательстве к совершению убийства по найму, сообщается на сайте ведомства.
«Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявлено обвинение Анатолию Быкову в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в период до 27 сентября 2004 г. у Быкова на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на убийство 42-летнего жителя Красноярска, который являлся учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. По данным СК, с сентября по октябрь 2004 г. бизнесмен встретился со своим знакомым и предложил ему совершить убийство потерпевшего. Сумма за совершение преступления была обозначена в $50 тыс. Киллер выследил потерпевшего 18 января 2005 г. и произвел в него не менее четырех смертельных выстрелов. Быков при дальнейшей встрече заплатил знакомому за убийство сумму в размере $10 тыс.
Ранее в отношении Быкова было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов. По данным следствия, в 2017 г. Быков как индивидуальный предприниматель не заплатил налоги на сумму свыше 12 млн руб., а в период с 2017 по 2019 гг. в качестве физического лица — более чем на 65 млн руб. На данный момент расследование дела продолжается.
23 октября этого года Быков был арестован по обвинению в убийстве в 2005 г. учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. Накануне этого он был отпущен из СИЗО под домашний арест в рамках дела о заказном убийстве в 1994 г. членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко. До этого у него уже была погашенная судимость за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова.
С 1994 по 2004 г. Быков был акционером Красноярского алюминиевого завода. Прежде он занимал на предприятии пост председателя совета директоров. В 1997-2016 гг. он также являлся депутатом законодательного собрания Красноярского края.