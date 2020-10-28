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Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству

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Следственный комитет предъявил обвинение бизнесмену Анатолию Быкову в подстрекательстве к совершению убийства по найму, сообщается на сайте ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявлено обвинение Анатолию Быкову в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период до 27 сентября 2004 г. у Быкова на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на убийство 42-летнего жителя Красноярска, который являлся учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. По данным СК, с сентября по октябрь 2004 г. бизнесмен встретился со своим знакомым и предложил ему совершить убийство потерпевшего. Сумма за совершение преступления была обозначена в $50 тыс. Киллер выследил потерпевшего 18 января 2005 г. и произвел в него не менее четырех смертельных выстрелов. Быков при дальнейшей встрече заплатил знакомому за убийство сумму в размере $10 тыс.

Ранее в отношении Быкова было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов. По данным следствия, в 2017 г. Быков как индивидуальный предприниматель не заплатил налоги на сумму свыше 12 млн руб., а в период с 2017 по 2019 гг. в качестве физического лица — более чем на 65 млн руб. На данный момент расследование дела продолжается.

23 октября этого года Быков был арестован по обвинению в убийстве в 2005 г. учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. Накануне этого он был отпущен из СИЗО под домашний арест в рамках дела о заказном убийстве в 1994 г. членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко. До этого у него уже была погашенная судимость за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова. 

С 1994 по 2004 г. Быков был акционером Красноярского алюминиевого завода. Прежде он занимал на предприятии пост председателя совета директоров. В 1997-2016 гг. он также являлся депутатом законодательного собрания Красноярского края.

Ранее по теме: Против бизнесмена Быкова возбудили дело об уклонении от уплаты налогов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных