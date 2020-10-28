Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству

По версии следствия, в период до 27 сентября 2004 г. у Быкова на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на убийство 42-летнего жителя Красноярска, который являлся учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. По данным СК, с сентября по октябрь 2004 г. бизнесмен встретился со своим знакомым и предложил ему совершить убийство потерпевшего. Сумма за совершение преступления была обозначена в $50 тыс. Киллер выследил потерпевшего 18 января 2005 г. и произвел в него не менее четырех смертельных выстрелов. Быков при дальнейшей встрече заплатил знакомому за убийство сумму в размере $10 тыс.