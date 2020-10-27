Против бизнесмена Быкова возбудили дело об уклонении от уплаты налогов
Бизнесмена и бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова заподозрили в уклонении от уплаты налогов, против него возбуждено еще одно уголовное дело, сообщается на сайте СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере)» — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, в 2017 г. Быков как индивидуальный предприниматель не заплатил налоги на сумму свыше 12 млн руб., а в период с 2017 по 2019 гг. в качестве физического лица — более чем на 65 млн руб. На данный момент расследование дела продолжается.
23 октября Быков был арестован до 21 декабря по обвинению в убийстве в 2005 г. учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. Накануне этого он был отпущен из СИЗО под домашний арест в рамках дела о заказном убийстве в 1994 г. членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко.
По делу о заказном двойном убийстве Быков был арестован в мае 2020 г. До этого у него уже была погашенная судимость за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова.
С 1994 по 2004 г. Быков был акционером Красноярского алюминиевого завода. Прежде он занимал на предприятии пост председателя совета директоров. В 1997-2016 гг. он также являлся депутатом законодательного собрания Красноярского края.