Против бизнесмена Быкова возбудили дело об уклонении от уплаты налогов

23 октября Быков был арестован до 21 декабря по обвинению в убийстве в 2005 г. учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. Накануне этого он был отпущен из СИЗО под домашний арест в рамках дела о заказном убийстве в 1994 г. членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко.