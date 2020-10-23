Анатолия Быкова арестовали по новому уголовному делу
Суд Красноярска арестовал обвиняемого в убийстве бизнесмена и бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова до 21 декабря по новому уголовному делу об убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
«Суд, рассмотрев доводы всех участников процесса, удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Анатолия Быкова меру пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении. В СК пояснили, что дело заведено по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму).
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Быкова Андрея Неколова, бизнесмена арестовали до 21 декабря. Он предположил, что Быков «окажется в следственном изоляторе №1».
Новое дело касается убийства в 2005 г. учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. По данным следствия, бизнесмен пообещал своему знакомому деньги за убийство, однако после того, как оно было исполнено, заплатил киллеру только пятую часть обещанной суммы.
Ранее Быкова, которого до этого решением суда отпустили под домашний арест из СИЗО, снова задержали.
Быкова арестовали в мае 2020 г. по обвинению в заказном убийстве двух членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 г. У Быкова уже есть судимость: в 2002 г. его приговорили к 6,5 годам колонии условно за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова. В 2005 г. судимость Быкова была погашена.
Быков в 1994 — 2004 гг. был акционером Красноярского алюминиевого завода, а до этого занимал на предприятии пост председателя совета директоров. В 1997-2016 гг. он также являлся депутатом законодательного собрания Красноярского края.