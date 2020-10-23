Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Анатолия Быкова арестовали по новому уголовному делу

Ведомости

Суд Красноярска арестовал обвиняемого в убийстве бизнесмена и бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова до 21 декабря по новому уголовному делу об убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.  

«Суд, рассмотрев доводы всех участников процесса, удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Анатолия Быкова меру пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении. В СК пояснили, что дело заведено по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму).

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Быкова Андрея Неколова, бизнесмена арестовали до 21 декабря. Он предположил, что Быков «окажется в следственном изоляторе №1».

Новое дело касается убийства в 2005 г. учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. По данным следствия, бизнесмен пообещал своему знакомому деньги за убийство, однако после того, как оно было исполнено, заплатил киллеру только пятую часть обещанной суммы. 

Ранее Быкова, которого до этого решением суда отпустили под домашний арест из СИЗО, снова задержали.  

Быкова арестовали в мае 2020 г.  по обвинению в заказном убийстве двух членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 г. У Быкова уже есть судимость: в 2002 г. его приговорили  к 6,5 годам колонии условно за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова. В 2005 г. судимость Быкова была погашена.

Быков в 1994 — 2004 гг. был акционером Красноярского алюминиевого завода, а до этого занимал на предприятии пост председателя совета директоров. В 1997-2016 гг. он также являлся депутатом законодательного собрания Красноярского края.

Ранее по теме: Отпущенного под домашний арест Быкова снова задержали

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных