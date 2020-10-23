Анатолия Быкова арестовали по новому уголовному делу

Быкова арестовали в мае 2020 г. по обвинению в заказном убийстве двух членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 г. У Быкова уже есть судимость: в 2002 г. его приговорили к 6,5 годам колонии условно за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова. В 2005 г. судимость Быкова была погашена.