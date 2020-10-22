Отпущенного под домашний арест Быкова снова задержали
Бизнесмена и бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова, которого сегодня отпустили из СИЗО под домашний арест, вновь задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Быкова Алексея Прохорова.
«Да, практически сразу после освобождения из СИЗО, после решения суда, Быкова вновь задержали возле здания изолятора и перевели в изолятор временного содержания. Говорят, что по другому уголовному делу, по какому конкретно — пока не известно», — сказал Прохоров.
Быков был арестован в мае этого года по обвинению в заказном убийстве двух членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Оба были расстреляны 24 июля 1994 г. Сегодня Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест бизнесмена и сменил его меру пресечения на домашний арест.
В отношении Быкова также расследовали уголовные дела за соучастие в преступлении, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более человек по предварительному сговору, организацию преступного сообщества, покушение на совершение преступления и организацию заказного убийства, пишет агентство. В 2002 г. бизнесмена осудили на 6,5 лет колонии условно за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова. В 2005 г. судимость Быкова была погашена.
В период с 1994 по 2004 гг. Быков был акционером Красноярского алюминиевого завода, а до этого занимал на предприятии пост председателя совета директоров. Депутатом законодательного собрания Красноярского края он являлся с 1997 по 2016 гг.