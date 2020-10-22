Отпущенного под домашний арест Быкова снова задержали

В отношении Быкова также расследовали уголовные дела за соучастие в преступлении, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более человек по предварительному сговору, организацию преступного сообщества, покушение на совершение преступления и организацию заказного убийства, пишет агентство. В 2002 г. бизнесмена осудили на 6,5 лет колонии условно за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова. В 2005 г. судимость Быкова была погашена.