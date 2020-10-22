Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Отпущенного под домашний арест Быкова снова задержали

Ведомости

Бизнесмена и бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова, которого сегодня отпустили из СИЗО под домашний арест, вновь задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Быкова Алексея Прохорова.

«Да, практически сразу после освобождения из СИЗО, после решения суда, Быкова вновь задержали возле здания изолятора и перевели в изолятор временного содержания. Говорят, что по другому уголовному делу, по какому конкретно — пока не известно», — сказал Прохоров.

Быков был арестован в мае этого года по обвинению в заказном убийстве двух членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Оба были расстреляны 24 июля 1994 г. Сегодня Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест бизнесмена и сменил его меру пресечения на домашний арест. 

В отношении Быкова также расследовали уголовные дела за соучастие в преступлении, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более человек по предварительному сговору, организацию преступного сообщества, покушение на совершение преступления и организацию заказного убийства, пишет агентство. В 2002 г. бизнесмена осудили на 6,5 лет колонии условно за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова. В 2005 г. судимость Быкова была погашена.

В период с 1994 по 2004 гг. Быков был акционером Красноярского алюминиевого завода, а до этого занимал на предприятии пост председателя совета директоров. Депутатом законодательного собрания Красноярского края он являлся с 1997 по 2016 гг.

Ранее по теме: Обвиняемого в заказном убийстве Быкова отпустили под домашний арест

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных