Обвиняемого в заказном убийстве Быкова отпустили под домашний арест

Следствие считает, что в 1994 г. Быков, с 1994 по 2004 г. являвшийся акционером Красноярского алюминиевого завода, а до этого занимавший там пост председателя совета директоров, поругался с членом собственной преступной группировки Александром Наумовым при разделе денег. Спустя сутки перед автомобилем Быкова произошел взрыв. Бизнесмен обвинил в этом Наумова и его друга Кирилла Войтенко, поэтому решил их убить. 24 июля того же года Наумова и Войтенко расстреляли.