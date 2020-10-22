Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Обвиняемого в заказном убийстве Быкова отпустили под домашний арест

Ведомости

Красноярский краевой суд отпустил из-под стражи бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации заказного убийства двух человек, и отправил его под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Сегодня Красноярский краевой суд рассматривал апелляцию на решение Железнодорожного суда. Суд принял решение изменить меру пресечения на домашний арест», — сказано в сообщении.

3 сентября Следственный комитет России (СКР) сообщил, что Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц. К тому моменту в отношении бизнесмена уже расследовались дела о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.

Следствие считает, что в 1994 г. Быков, с 1994 по 2004 г. являвшийся акционером Красноярского алюминиевого завода, а до этого занимавший там пост председателя совета директоров, поругался с членом собственной преступной группировки Александром Наумовым при разделе денег. Спустя сутки перед автомобилем Быкова произошел взрыв. Бизнесмен обвинил в этом Наумова и его друга Кирилла Войтенко, поэтому решил их убить. 24 июля того же года Наумова и Войтенко расстреляли.

По версии следствия, убить членов собственной группировки Быков попросил Владимира Татаренкова. В СК рассказали, что в этом признался сам Татаренков в ходе допроса. В связи с этим делом Быков был задержан, о чем стало известно 7 мая текущего года.

До этого, с 1997 по 2016 гг., Быков был депутатом законодательного собрания Красноярского края. При этом в 2002 г. он получил условный срок — 6,5 лет колонии за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова. В 2005 г. судимость Быкова была погашена.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных