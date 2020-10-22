Обвиняемого в заказном убийстве Быкова отпустили под домашний арест
Красноярский краевой суд отпустил из-под стражи бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации заказного убийства двух человек, и отправил его под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Сегодня Красноярский краевой суд рассматривал апелляцию на решение Железнодорожного суда. Суд принял решение изменить меру пресечения на домашний арест», — сказано в сообщении.
3 сентября Следственный комитет России (СКР) сообщил, что Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц. К тому моменту в отношении бизнесмена уже расследовались дела о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.
Следствие считает, что в 1994 г. Быков, с 1994 по 2004 г. являвшийся акционером Красноярского алюминиевого завода, а до этого занимавший там пост председателя совета директоров, поругался с членом собственной преступной группировки Александром Наумовым при разделе денег. Спустя сутки перед автомобилем Быкова произошел взрыв. Бизнесмен обвинил в этом Наумова и его друга Кирилла Войтенко, поэтому решил их убить. 24 июля того же года Наумова и Войтенко расстреляли.
По версии следствия, убить членов собственной группировки Быков попросил Владимира Татаренкова. В СК рассказали, что в этом признался сам Татаренков в ходе допроса. В связи с этим делом Быков был задержан, о чем стало известно 7 мая текущего года.
До этого, с 1997 по 2016 гг., Быков был депутатом законодательного собрания Красноярского края. При этом в 2002 г. он получил условный срок — 6,5 лет колонии за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова. В 2005 г. судимость Быкова была погашена.