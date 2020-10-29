Фигуранта дела «Нового величия» Ребровского приговорили к шести годам колонии

Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 г, их обвинили в создании экстремистского сообщества, целью которого, по версии следствия, было свержение конституционного строя в России. В начале августа семерых фигурантов дела приговорили к условным и реальным срокам. Следствие считает, что участники «Нового величия» вступили в сговор для совершения госпереворота. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста. Защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.