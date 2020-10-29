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Фигуранта дела «Нового величия» Ребровского приговорили к шести годам колонии

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Люблинский суд Москвы приговорил фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского к шести годам колонии. Его признали виновным в организации экстремистского сообщества, передает «РИА Новости». До этого Ребровский уже был осужден на 2,5 года лишения свободы, однако впоследствии приговор был отменен.

«Назначить Ребровскому наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на шесть лет», — заявил судья Владимир Кузнецов. Неделю назад ТАСС сообщало, что прокуратура запрашивала для него семь лет колонии.

Полтора года назад, в апреле 2019 г., суд назначил Ребровскому два с половиной года колонии, однако он впоследствии отказался от собственных показаний, в том числе в отношении других фигурантов дела, и признания вины, а также заявил о давлении со стороны следствия. Дело было отправлено на повторное рассмотрение, приговор отменен.

Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 г, их обвинили в создании экстремистского сообщества, целью которого, по версии следствия, было свержение конституционного строя в России. В начале августа семерых фигурантов дела приговорили к условным и реальным срокам. Следствие считает, что участники «Нового величия» вступили в сговор для совершения госпереворота. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста. Защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных