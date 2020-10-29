Фигуранта дела «Нового величия» Ребровского приговорили к шести годам колонии
Люблинский суд Москвы приговорил фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского к шести годам колонии. Его признали виновным в организации экстремистского сообщества, передает «РИА Новости». До этого Ребровский уже был осужден на 2,5 года лишения свободы, однако впоследствии приговор был отменен.
«Назначить Ребровскому наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на шесть лет», — заявил судья Владимир Кузнецов. Неделю назад ТАСС сообщало, что прокуратура запрашивала для него семь лет колонии.
Полтора года назад, в апреле 2019 г., суд назначил Ребровскому два с половиной года колонии, однако он впоследствии отказался от собственных показаний, в том числе в отношении других фигурантов дела, и признания вины, а также заявил о давлении со стороны следствия. Дело было отправлено на повторное рассмотрение, приговор отменен.
Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 г, их обвинили в создании экстремистского сообщества, целью которого, по версии следствия, было свержение конституционного строя в России. В начале августа семерых фигурантов дела приговорили к условным и реальным срокам. Следствие считает, что участники «Нового величия» вступили в сговор для совершения госпереворота. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста. Защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.