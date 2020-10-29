Путин заявил об отсутствии планов вводить локдаун из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по введению тотальных ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом он сказал на в ходе выступления на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».
«Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса, фактически, полностью останавливается», — сказал Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что в случае объективной необходимости и с учетом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе, городе или муниципалитете, «будут приниматься и оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций».
«В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний, проявить социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов», — отметил президент.
28 октября по всей России был введен обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, включая общественный транспорт, парковки и лифты. Кроме того, в зависимости от обстановки, регионам рекомендовали запретить ночную работу общепита и клубов. Так уже сделали Санкт-Петербург и Ярославская область. В Москве и Татарстане такие ограничения решили пока не вводить.
29 октября в России был зарегистрирован максимум выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 17 717. За весь период в России зарегистрировано около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, около 1,2 млн пациентов выздоровели. Число смертей от коронавируса превысило 27 000.