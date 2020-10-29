Путин заявил об отсутствии планов вводить локдаун из-за коронавируса

28 октября по всей России был введен обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, включая общественный транспорт, парковки и лифты. Кроме того, в зависимости от обстановки, регионам рекомендовали запретить ночную работу общепита и клубов. Так уже сделали Санкт-Петербург и Ярославская область. В Москве и Татарстане такие ограничения решили пока не вводить.