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Путин заявил об отсутствии планов вводить локдаун из-за коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по введению тотальных ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом он сказал на в ходе выступления на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

«Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса, фактически, полностью останавливается», — сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что в случае объективной необходимости и с учетом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе, городе или муниципалитете, «будут приниматься и оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций».

«В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний, проявить социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов», — отметил президент.

28 октября по всей России был введен обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, включая общественный транспорт, парковки и лифты. Кроме того, в зависимости от обстановки, регионам рекомендовали запретить ночную работу общепита и клубов. Так уже сделали Санкт-Петербург и Ярославская область. В Москве и Татарстане такие ограничения решили пока не вводить.

29 октября в России был зарегистрирован максимум выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 17 717. За весь период в России зарегистрировано около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, около 1,2 млн пациентов выздоровели. Число смертей от коронавируса превысило 27 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных