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Песков заявил о нехватке врачей в России

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В России на фоне распространения коронавируса и роста нагрузки на медучреждения ощущается нехватка врачей, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас везде ощущается нехватка врачей. Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм. И, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это», —  сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, справедливо ли в обстановке дефицита специалистов переманивание врачей из бедных регионов богатыми, он отметил, что субъекты «получают отдельные деньги в связи с ковидом, и, соответственно, они имеют возможность их использовать».

«Безусловно, наверное, сейчас зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе. И поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей», — подчеркнул Песков.

Для врачей, работающих с пациентами, больными коронавирусом, в апреле на федеральном уровне утверждены стимулирующие выплаты. Врачи стационаров получают выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 000 руб., младший – по 25 000 руб. Врачи скорой помощи получают выплату в размере 50 000 руб. в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 000 руб. Выплаты были рассчитаны на три месяца, до августа. В августе премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие этой меры, а на продолжение выплат в сентябре были выделены дополнительные 22 млрд руб. 

В конце октября вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением сделать порядок расчета стимулирующих выплат более справедливым, а также допустила их продление на 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных