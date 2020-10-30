Песков заявил о нехватке врачей в России
В России на фоне распространения коронавируса и роста нагрузки на медучреждения ощущается нехватка врачей, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сейчас везде ощущается нехватка врачей. Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм. И, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, справедливо ли в обстановке дефицита специалистов переманивание врачей из бедных регионов богатыми, он отметил, что субъекты «получают отдельные деньги в связи с ковидом, и, соответственно, они имеют возможность их использовать».
«Безусловно, наверное, сейчас зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе. И поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей», — подчеркнул Песков.
Для врачей, работающих с пациентами, больными коронавирусом, в апреле на федеральном уровне утверждены стимулирующие выплаты. Врачи стационаров получают выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 000 руб., младший – по 25 000 руб. Врачи скорой помощи получают выплату в размере 50 000 руб. в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 000 руб. Выплаты были рассчитаны на три месяца, до августа. В августе премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие этой меры, а на продолжение выплат в сентябре были выделены дополнительные 22 млрд руб.
В конце октября вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением сделать порядок расчета стимулирующих выплат более справедливым, а также допустила их продление на 2021 г.