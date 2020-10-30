Песков заявил о нехватке врачей в России

«Сейчас везде ощущается нехватка врачей. Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм. И, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, справедливо ли в обстановке дефицита специалистов переманивание врачей из бедных регионов богатыми, он отметил, что субъекты «получают отдельные деньги в связи с ковидом, и, соответственно, они имеют возможность их использовать».