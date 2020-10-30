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В России могут закрыть часть монастырей для профилактики коронавируса

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Монастыри в регионах с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом рекомендуется закрыть для посетителей, следует из циркулярного письма управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия епархиальным преосвященным, текст которого размещен на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры», — говорится в письме. Митрополит напомнил, что в случае заболевания хотя бы одного насельника или насельницы монастырь должен быть закрыт на двухнедельный карантин. Все проживающие в нем должны сдать тест на коронавирус, а помещения быть продезинфицированы.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус. Он отметил, что посчитал невозможным подвергать окружающих опасности заражения. В начале апреля РПЦ решила проверить всех послушников московских монастырей на коронавирус. Позже организация сообщила о выявлении коронавируса у 18 клириков Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных