В России могут закрыть часть монастырей для профилактики коронавируса
Монастыри в регионах с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом рекомендуется закрыть для посетителей, следует из циркулярного письма управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия епархиальным преосвященным, текст которого размещен на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
«В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры», — говорится в письме. Митрополит напомнил, что в случае заболевания хотя бы одного насельника или насельницы монастырь должен быть закрыт на двухнедельный карантин. Все проживающие в нем должны сдать тест на коронавирус, а помещения быть продезинфицированы.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус. Он отметил, что посчитал невозможным подвергать окружающих опасности заражения. В начале апреля РПЦ решила проверить всех послушников московских монастырей на коронавирус. Позже организация сообщила о выявлении коронавируса у 18 клириков Москвы.