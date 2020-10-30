В России могут закрыть часть монастырей для профилактики коронавируса

«В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры», — говорится в письме. Митрополит напомнил, что в случае заболевания хотя бы одного насельника или насельницы монастырь должен быть закрыт на двухнедельный карантин. Все проживающие в нем должны сдать тест на коронавирус, а помещения быть продезинфицированы.