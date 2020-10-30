Умер главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников

Ведерников окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. В 1988-1990 гг. работал в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В 1988–1995 гг. был ассистентом главного дирижера и вторым дирижером Симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. В 1995 г. основал симфонический оркестр «Русская филармония» и до 2004 г. был его художественным руководителем и главным дирижером.