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Умер главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников

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Музыкальный руководитель и главный дирижер петербургского Михайловского театра Александр Ведерников скончался на 57-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«В Москве минувшей ночью ушел из жизни Александр Ведерников – главный дирижер и музыкальный руководитель Михайловского театра», – говорится в сообщении. Последний раз он дирижировал в опере «Сельская честь» на открытии оперного сезона 4 октября, уточнили в театре.

Ведерников окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. В 1988-1990 гг. работал в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В 1988–1995 гг. был ассистентом главного дирижера и вторым дирижером Симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. В 1995 г. основал симфонический оркестр «Русская филармония» и до 2004 г. был его художественным руководителем и главным дирижером.

С 2001 г. по 2009 г. Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером Большого театра, в 2009-2018 гг. – главным дирижером Симфонического оркестра Оденсе, с сентября 2018 г. – главным дирижером Датской королевского оперы. В феврале 2019 г. он стал музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

9 января 2018 г. на 91-м году жизни скончался отец Ведерникова – российский оперный певец, бывший солист Большого театра, народный артист СССР Александр Ведерников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных