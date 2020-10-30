Умер главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников
Музыкальный руководитель и главный дирижер петербургского Михайловского театра Александр Ведерников скончался на 57-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
«В Москве минувшей ночью ушел из жизни Александр Ведерников – главный дирижер и музыкальный руководитель Михайловского театра», – говорится в сообщении. Последний раз он дирижировал в опере «Сельская честь» на открытии оперного сезона 4 октября, уточнили в театре.
Ведерников окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. В 1988-1990 гг. работал в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В 1988–1995 гг. был ассистентом главного дирижера и вторым дирижером Симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. В 1995 г. основал симфонический оркестр «Русская филармония» и до 2004 г. был его художественным руководителем и главным дирижером.
С 2001 г. по 2009 г. Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером Большого театра, в 2009-2018 гг. – главным дирижером Симфонического оркестра Оденсе, с сентября 2018 г. – главным дирижером Датской королевского оперы. В феврале 2019 г. он стал музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра в Санкт-Петербурге.
9 января 2018 г. на 91-м году жизни скончался отец Ведерникова – российский оперный певец, бывший солист Большого театра, народный артист СССР Александр Ведерников.