Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Усманов перечислил 500 тыс. евро на борьбу с коронавирусом на Сардинии

Ведомости

Российский бизнесмен Алишер Усманов перевел властям итальянского острова Сардиния 500 тыс. евро на борьбу с распространением коронавируса, сообщает местное издание L'Unione Sarda.

«Я благодарен вам и всем жителям Сардинии за теплый прием, который я получаю на этом прекрасном острове около 30 лет. Это меньшее, что я могу помочь тем, кто пострадал от пандемии, и тем, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии. От всего сердца отдаю еще 500 тыс. евро, чтобы помочь правительству Сардинии в этом благородном деле», — цитирует издание письмо Усманова к властям острова.

Бизнесмен попросил направить эти деньги на программу по разработке и реализации мер по защите здоровья местных жителей. Газете в администрации острова подтвердили, что средства уже поступили в казну региона. 

Усманов является почетным гражданином сардинского муниципалитета Арцакена с 2018 г. В материале местной прессы, посвященном церемонии присвоения этого звания, он назван «узбекским магнатом».

Алишер Усманов в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes Усманов седьмое место, в 2020 г. журнал оценил его состояние в $13,4 млрд. Также российский миллиардер является седьмым и в списке богатейших жителей Великобритании.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных