Усманов перечислил 500 тыс. евро на борьбу с коронавирусом на Сардинии

«Я благодарен вам и всем жителям Сардинии за теплый прием, который я получаю на этом прекрасном острове около 30 лет. Это меньшее, что я могу помочь тем, кто пострадал от пандемии, и тем, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии. От всего сердца отдаю еще 500 тыс. евро, чтобы помочь правительству Сардинии в этом благородном деле», — цитирует издание письмо Усманова к властям острова.