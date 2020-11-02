Московские школьники вошли в мировой топ-5 по «глобальным компетенциям»

В пресс-службе правительства Москвы пояснили, что глобальные компетенции — это новое направление исследования PISA. Оно показывает, насколько 15-летние ученики школ готовы жить и работать в обществе с межкультурным разнообразием, как они воспринимают явления глобального характера, понимают и анализируют глобальные проблемы и т.д. Также школьники заняли второе место по финансовой грамотности среди 20 стран и территорий. Первое место, по словам Раковой, заняли школьники из Эстонии.