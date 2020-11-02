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Московские школьники вошли в мировой топ-5 по «глобальным компетенциям»

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Москва заняла четвертое место в мире по глобальным компетенциям школьников и второе по их финансовой грамотности, говорится в результатах международного исследования PISA (Programme for International Student Assessment) 2018. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Наконец-то мы получили результаты наших школьников по направлению “Глобальные компетенции”‎. Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы. Результаты очень впечатляют — наши школьники вошли в пятерку лучших в мире», — сказала Ракова. 

В пресс-службе правительства Москвы пояснили, что глобальные компетенции — это новое направление исследования PISA. Оно показывает, насколько 15-летние ученики школ готовы жить и работать в обществе с межкультурным разнообразием, как они воспринимают явления глобального характера, понимают и анализируют глобальные проблемы и т.д. Также школьники заняли второе место по финансовой грамотности среди 20 стран и территорий. Первое место, по словам Раковой, заняли школьники из Эстонии.

Всего в 2018 г. исследование PISA прошло в 79 странах и регионах. Ранее стало известно, что Москва заняла третье место по читательской грамотности школьников, пятое место по математической грамотности и шестое — по естественно-научной грамотности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных