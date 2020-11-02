Московские школьники вошли в мировой топ-5 по «глобальным компетенциям»
Москва заняла четвертое место в мире по глобальным компетенциям школьников и второе по их финансовой грамотности, говорится в результатах международного исследования PISA (Programme for International Student Assessment) 2018. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Наконец-то мы получили результаты наших школьников по направлению “Глобальные компетенции”. Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы. Результаты очень впечатляют — наши школьники вошли в пятерку лучших в мире», — сказала Ракова.
В пресс-службе правительства Москвы пояснили, что глобальные компетенции — это новое направление исследования PISA. Оно показывает, насколько 15-летние ученики школ готовы жить и работать в обществе с межкультурным разнообразием, как они воспринимают явления глобального характера, понимают и анализируют глобальные проблемы и т.д. Также школьники заняли второе место по финансовой грамотности среди 20 стран и территорий. Первое место, по словам Раковой, заняли школьники из Эстонии.
Всего в 2018 г. исследование PISA прошло в 79 странах и регионах. Ранее стало известно, что Москва заняла третье место по читательской грамотности школьников, пятое место по математической грамотности и шестое — по естественно-научной грамотности.