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В красноярских ТЦ запретили пользоваться Wi-Fi из-за коронавируса

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Губернатор Красноярского края Александр Усс ввел запрет на доступ в интернет через Wi-Fi в торговых центрах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба губернатора и правительства края. Запрет начнет действовать с 3 ноября. Также детям младше 14 лет запрещено ходить в торговые центры без родителей. 

С 3 ноября в кафе и ресторанах Красноярского края нельзя будет проводить семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Расстояние между столиками в заведениях общепита должно будет составлять не меньше 1,5 м. Спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей. Краевые и муниципальные спортивные объекты приостановят оказание услуг населению, однако работа спортивных секций и профессиональные тренировки продолжатся.

В сообщении говорится, что жители региона должны будут носить маски не только в общественных местах, но и на парковках и в лифте. Госорганам рекомендовано принимать граждан по предварительной записи, добавили в пресс-службе.

Ранее Роспотребнадзор ввел по всей России масочный режим. Также ведомство рекомендовало регионам ограничить работу общепита в ночное время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных