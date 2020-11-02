В красноярских ТЦ запретили пользоваться Wi-Fi из-за коронавируса
Губернатор Красноярского края Александр Усс ввел запрет на доступ в интернет через Wi-Fi в торговых центрах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба губернатора и правительства края. Запрет начнет действовать с 3 ноября. Также детям младше 14 лет запрещено ходить в торговые центры без родителей.
С 3 ноября в кафе и ресторанах Красноярского края нельзя будет проводить семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Расстояние между столиками в заведениях общепита должно будет составлять не меньше 1,5 м. Спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей. Краевые и муниципальные спортивные объекты приостановят оказание услуг населению, однако работа спортивных секций и профессиональные тренировки продолжатся.
В сообщении говорится, что жители региона должны будут носить маски не только в общественных местах, но и на парковках и в лифте. Госорганам рекомендовано принимать граждан по предварительной записи, добавили в пресс-службе.
Ранее Роспотребнадзор ввел по всей России масочный режим. Также ведомство рекомендовало регионам ограничить работу общепита в ночное время.