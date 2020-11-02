В красноярских ТЦ запретили пользоваться Wi-Fi из-за коронавируса

С 3 ноября в кафе и ресторанах Красноярского края нельзя будет проводить семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Расстояние между столиками в заведениях общепита должно будет составлять не меньше 1,5 м. Спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей. Краевые и муниципальные спортивные объекты приостановят оказание услуг населению, однако работа спортивных секций и профессиональные тренировки продолжатся.