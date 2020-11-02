В России абитуриенты смогут подавать документы в вузы онлайн с 2021 года

«Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», а абитуриенты подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удаленном режиме. Уже в 2021 г. вузов, доступных для подачи документов в удаленном режиме, будет не менее 135», — говорится в сообщении.