В России абитуриенты смогут подавать документы в вузы онлайн с 2021 года
Абитуриенты российских государственных вузов смогут подавать документы на поступление удаленно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг, в 2021 г. можно будет подать документы онлайн в 135 вузов, сообщила пресс-служба Минобрнауки.
«Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», а абитуриенты подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удаленном режиме. Уже в 2021 г. вузов, доступных для подачи документов в удаленном режиме, будет не менее 135», — говорится в сообщении.
Замглавы Минцифры Олег Качанов пояснил, что цифровая структура полностью готова к масштабированию сервиса на все государственные вузы в России. «Для подключения требуется обеспечить техническую готовность инфраструктуры на стороне вузов», — отметил он.
Заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук добавил, что сейчас разрабатываются новые функции сервиса, чтобы абитуриенты смогли поступать на вечернее отделение и по договорам о целевом обучении. «Для поступающих на платной основе прорабатывается возможность интеграции инструмента образовательного кредитования с государственной поддержкой с суперсервисом на портале госуслуг», — уточнил Омельчук.
Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» был запущен в июне 2020 г. Абитуриенты могли подать документы в 54 вуза России. Сервисом воспользовались более 20 000 абитуриентов, которые подали около 70 000 заявлений.