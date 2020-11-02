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В России абитуриенты смогут подавать документы в вузы онлайн с 2021 года

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Абитуриенты российских государственных вузов смогут подавать документы на поступление удаленно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг, в 2021 г. можно будет подать документы онлайн в 135 вузов, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

«Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», а абитуриенты подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удаленном режиме. Уже в 2021 г. вузов, доступных для подачи документов в удаленном режиме, будет не менее 135», — говорится в сообщении. 

Замглавы Минцифры Олег Качанов пояснил, что цифровая структура полностью готова к масштабированию сервиса на все государственные вузы в России. «Для подключения требуется обеспечить техническую готовность инфраструктуры на стороне вузов», — отметил он.

Заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук добавил, что сейчас разрабатываются новые функции сервиса, чтобы абитуриенты смогли поступать на вечернее отделение и по договорам о целевом обучении. «Для поступающих на платной основе прорабатывается возможность интеграции инструмента образовательного кредитования с государственной поддержкой с суперсервисом на портале госуслуг», — уточнил Омельчук.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» был запущен в июне 2020 г. Абитуриенты могли подать документы в 54 вуза России. Сервисом воспользовались более 20 000 абитуриентов, которые подали около 70 000 заявлений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных