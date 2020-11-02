СМИ сообщили об обысках у экс-главы Минздрава Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по делу о гибели пациентов на ИВЛ в коронавирусном госпитале Ростова-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждают собеседники «РИА Новости», а также издание «Блокнот Ростов».
«В субботу был [обыск]», — сообщил собеседник ТАСС. Он подтвердил, что обыски связаны с делом о смерти пяти больных коронавирусом пациентов госпиталя от нехватки кислорода. Источник «РИА Новости» также сообщил, что до Быковской обыски прошли в администрации города, областном Минздраве и дома у бывшей главы городского департамента здравоохранения Надежды Левицкой.
Местному изданию «Блокнот Ростов» источники в правоохранительных органах уточнили, что обыски у Быковской провели в субботу 31 октября сотрудники Следственного управления Следственного комитета по региону.
21 октября Росздравнадзор сообщил, что проведет проверку после смерти в больнице Ростова-на-Дону 13 подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с коронавирусом, которые, по данным СМИ, умерли от нехватки кислорода. 27 октября Росздравнадзор объявил, что запросит у регионов данные о потребности больниц в кислороде. До этого
21 октября ростовские СМИ сообщили о смерти в ковидном госпитале 13 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По информации журналистов, причиной их гибели стала нехватка кислорода, так как работники не успели пополнить запасы газа в аппаратах. В этот же день Росздравнадзор сообщил, что проведет проверку после смерти пациентов. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
27 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности Быковскую. Согласно официальному сообщению, это было сделано в связи с ее выходом на пенсию.