СМИ сообщили об обысках у экс-главы Минздрава Ростовской области

21 октября ростовские СМИ сообщили о смерти в ковидном госпитале 13 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По информации журналистов, причиной их гибели стала нехватка кислорода, так как работники не успели пополнить запасы газа в аппаратах. В этот же день Росздравнадзор сообщил, что проведет проверку после смерти пациентов. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).