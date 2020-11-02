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СМИ сообщили об обысках у экс-главы Минздрава Ростовской области

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по делу о гибели пациентов на ИВЛ в коронавирусном госпитале Ростова-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждают собеседники «РИА Новости», а также издание «Блокнот Ростов».

«В субботу  был [обыск]», — сообщил собеседник ТАСС. Он подтвердил, что обыски связаны с делом о смерти пяти больных коронавирусом пациентов госпиталя от нехватки кислорода. Источник «РИА Новости» также сообщил, что до Быковской обыски прошли в администрации города, областном Минздраве и дома у бывшей главы городского департамента здравоохранения Надежды Левицкой.

Местному изданию «Блокнот Ростов» источники в правоохранительных органах уточнили, что обыски у Быковской провели в субботу 31 октября сотрудники Следственного управления Следственного комитета по региону.

21 октября Росздравнадзор сообщил, что проведет проверку после смерти в больнице Ростова-на-Дону 13 подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с коронавирусом, которые, по данным СМИ, умерли от нехватки кислорода. 27 октября Росздравнадзор объявил, что запросит у регионов данные о потребности больниц в кислороде. До этого

21 октября ростовские СМИ сообщили о смерти в ковидном госпитале 13 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По информации журналистов, причиной их гибели стала нехватка кислорода, так как работники не успели пополнить запасы газа в аппаратах. В этот же день Росздравнадзор сообщил, что проведет проверку после смерти пациентов. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

27 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности Быковскую. Согласно официальному сообщению, это было сделано в связи с ее выходом на пенсию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных