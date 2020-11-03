Число жертв теракта в Вене выросло до трех

Число погибших в результате стрельбы, которая произошла в центре Вены вечером 2 ноября, выросло до трех, заявил на пресс-конференции Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, пишет Kurier. По его словам, личность одного из убитых террористов установлена, он был сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).