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Число жертв теракта в Вене выросло до трех

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Число погибших в результате стрельбы, которая произошла в центре Вены вечером 2 ноября, выросло до трех, заявил на пресс-конференции Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, пишет Kurier. По его словам, личность одного из убитых террористов установлена, он был сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Всего в результате стрельбы ранены около 15 человек, среди них есть сотрудник полиции.

Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. По данным полиции, стрельба произошла в шести разных районах города, в том числе возле синагоги. По словам мэра Вены, преступники стреляли по прохожим. Канцлер Австрии Себастьян Курц называл произошедшее терактом.

Нехаммер ранее заявил, что преступники вооружены и представляют опасность. Министр призывал жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу, сообщал телеканал ORF.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных