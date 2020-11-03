Число жертв теракта в Вене выросло до трех
Число погибших в результате стрельбы, которая произошла в центре Вены вечером 2 ноября, выросло до трех, заявил на пресс-конференции Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, пишет Kurier. По его словам, личность одного из убитых террористов установлена, он был сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Всего в результате стрельбы ранены около 15 человек, среди них есть сотрудник полиции.
Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. По данным полиции, стрельба произошла в шести разных районах города, в том числе возле синагоги. По словам мэра Вены, преступники стреляли по прохожим. Канцлер Австрии Себастьян Курц называл произошедшее терактом.
Нехаммер ранее заявил, что преступники вооружены и представляют опасность. Министр призывал жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу, сообщал телеканал ORF.