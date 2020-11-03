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Глава Республики Алтай заразился коронавирусом

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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что заразился коронавирусом.

«К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной, и при плановом тестировании показал положительный результат. Заболевание происходит бессимптомно, состояние удовлетворительное», — сказал Хорохордин в видеообращении к жителям Алтая.

Глава региона добавил, что ближайшее время будет работать дистанционно. Хорохордин стал 19 главой региона, у которого выявлен коронавирус.

По данным оперативного штаба на 2 ноября, в России зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 18 257 случаев. Более 1,2 млн пациентов с коронавирусом выздоровели. Зарегистрировано около 28 500 смертей от коронавируса. В Республике выявлено более 8000 случаев заражения коронавирусом, около 5500 пациентов выздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных