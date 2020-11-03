Глава Республики Алтай заразился коронавирусом
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что заразился коронавирусом.
«К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной, и при плановом тестировании показал положительный результат. Заболевание происходит бессимптомно, состояние удовлетворительное», — сказал Хорохордин в видеообращении к жителям Алтая.
Глава региона добавил, что ближайшее время будет работать дистанционно. Хорохордин стал 19 главой региона, у которого выявлен коронавирус.
По данным оперативного штаба на 2 ноября, в России зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 18 257 случаев. Более 1,2 млн пациентов с коронавирусом выздоровели. Зарегистрировано около 28 500 смертей от коронавируса. В Республике выявлено более 8000 случаев заражения коронавирусом, около 5500 пациентов выздоровели.