Глава Республики Алтай заразился коронавирусом

По данным оперативного штаба на 2 ноября, в России зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 18 257 случаев. Более 1,2 млн пациентов с коронавирусом выздоровели. Зарегистрировано около 28 500 смертей от коронавируса. В Республике выявлено более 8000 случаев заражения коронавирусом, около 5500 пациентов выздоровели.