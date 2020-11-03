В Сочи пропал сооснователь онлайн-университета Skillbox
Сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи в ночь с 31 октября на 1 ноября, сообщила пресс-служба Mail.ru Group.
«В ночь с 31 октября на 1 ноября в Сочи пропал сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Приблизительно в 3 часа ночи он вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что Коробов ничего не сообщал семье или друзьям, в понедельник он должен был быть на связи. Сейчас поданы заявления в полицию и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», добавили в пресс-службе. Сообщение о пропаже Коропова опубликовано на странице регионального отделения поискового отряда. Уточняется, что 1 ноября он «ушел на прогулку в районе Имеретинского курорта и не вернулся».
Skillbox — онлайн-университет востребованных профессий, площадка, где собраны различные образовательные курсы.