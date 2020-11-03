В Сочи пропал сооснователь онлайн-университета Skillbox

В пресс-службе уточнили, что Коробов ничего не сообщал семье или друзьям, в понедельник он должен был быть на связи. Сейчас поданы заявления в полицию и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», добавили в пресс-службе. Сообщение о пропаже Коропова опубликовано на странице регионального отделения поискового отряда. Уточняется, что 1 ноября он «ушел на прогулку в районе Имеретинского курорта и не вернулся».