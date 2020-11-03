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В Сочи пропал сооснователь онлайн-университета Skillbox

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Сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи в ночь с 31 октября на 1 ноября, сообщила пресс-служба Mail.ru Group.

«В ночь с 31 октября на 1 ноября в Сочи пропал сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Приблизительно в 3 часа ночи он вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Коробов ничего не сообщал семье или друзьям, в понедельник он должен был быть на связи. Сейчас поданы заявления в полицию и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», добавили в пресс-службе. Сообщение о пропаже Коропова опубликовано на странице регионального отделения поискового отряда. Уточняется, что 1 ноября он «ушел на прогулку в районе Имеретинского курорта и не вернулся».

Skillbox — онлайн-университет востребованных профессий, площадка, где собраны различные образовательные курсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных