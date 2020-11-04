МВД опровергло информацию о захвате заложников на севере Москвы
Информация о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Ранее источник агентства в экстренных службах сообщил, что неизвестный захватил заложников в квартире на севере Москвы по адресу Головинское шоссе, д.8, к.1 и угрожает устроить взрыв. Сколько человек находится в квартире, не сообщалось. О требованиях преступника также неизвестно.
Сообщалось, что подъезд жилого дома оцеплен, жильцов при этом не эвакуировали. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.