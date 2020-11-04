МВД опровергло информацию о захвате заложников на севере Москвы

Ранее источник агентства в экстренных службах сообщил, что неизвестный захватил заложников в квартире на севере Москвы по адресу Головинское шоссе, д.8, к.1 и угрожает устроить взрыв. Сколько человек находится в квартире, не сообщалось. О требованиях преступника также неизвестно.