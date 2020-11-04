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МВД опровергло информацию о захвате заложников на севере Москвы

Ведомости

Информация о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Ранее источник агентства в экстренных службах сообщил, что неизвестный захватил заложников в квартире на севере Москвы по адресу Головинское шоссе, д.8, к.1 и угрожает устроить взрыв. Сколько человек находится в квартире, не сообщалось. О требованиях преступника также неизвестно.

Сообщалось, что подъезд жилого дома оцеплен, жильцов при этом не эвакуировали. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных