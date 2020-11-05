Власти Дании планируют истребить популяцию норок из-за мутации коронавируса

Премьер назвала ситуацию «крайне серьезной». «Мутировавший вирус среди норок может представлять опасность того, что предстоящая вакцина не будет работать так, как должна», — отметила Фредериксен. По ее словам, новый вид коронавируса рискует распространиться на другие страны.