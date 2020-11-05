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Власти Дании планируют истребить популяцию норок из-за мутации коронавируса

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Датские власти приняли решение истребить всех норок в стране из-за мутировавшего у них коронавируса, который передался людям, сообщило «Датское радио» со ссылкой на премьер-министра страны Метте Фредериксен.

Премьер назвала ситуацию «крайне серьезной». «Мутировавший вирус среди норок может представлять опасность того, что предстоящая вакцина не будет работать так, как должна», — отметила Фредериксен. По ее словам, новый вид коронавируса рискует распространиться на другие страны. 

По данным издания, коронавирус выявили на 207 норковых фермах в Ютландии. Государственный институт сыворотки крови обнаружил пять случаев мутации коронавируса на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом у людей. Мутировавший коронавирус проявляет пониженную чувствительность к антителам, пояснило издание. 

По данным Датского управления ветеринарии и продовольствия, в Дании зарегистрировано 1137 стад норок, их поголовье составляет около 12 млн животных. Истребление норок будет происходить совместно с полицией, вооруженными силами, Управлением по чрезвычайным ситуациям и местной гвардией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных