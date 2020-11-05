Власти Дании планируют истребить популяцию норок из-за мутации коронавируса
Датские власти приняли решение истребить всех норок в стране из-за мутировавшего у них коронавируса, который передался людям, сообщило «Датское радио» со ссылкой на премьер-министра страны Метте Фредериксен.
Премьер назвала ситуацию «крайне серьезной». «Мутировавший вирус среди норок может представлять опасность того, что предстоящая вакцина не будет работать так, как должна», — отметила Фредериксен. По ее словам, новый вид коронавируса рискует распространиться на другие страны.
По данным издания, коронавирус выявили на 207 норковых фермах в Ютландии. Государственный институт сыворотки крови обнаружил пять случаев мутации коронавируса на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом у людей. Мутировавший коронавирус проявляет пониженную чувствительность к антителам, пояснило издание.
По данным Датского управления ветеринарии и продовольствия, в Дании зарегистрировано 1137 стад норок, их поголовье составляет около 12 млн животных. Истребление норок будет происходить совместно с полицией, вооруженными силами, Управлением по чрезвычайным ситуациям и местной гвардией.