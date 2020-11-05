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Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор

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Человек может повторно заразиться коронавирусом, если при первом заражении иммунитет к COVID-19 был слабо выражен, заявил вирусолог, профессор научного центра Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik.

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», — сказал Альтштейн. Вопрос о том, будет ли инфекция при повторном заражении протекать тяжелее, чем при первом, пока недостаточно изучен, отметил вирусолог.

По его словам, повторное заражение коронавирусом возможно, однако происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. Альтштейн подчеркнул, что ранее переболевший новой коронавирусной инфекцией человек должен соблюдать меры предосторожности наравне со всеми.

Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что повторное заражение коронавирусом возможно в редких случаях и зависит от особенностей иммунной системы человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных