Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», — сказал Альтштейн. Вопрос о том, будет ли инфекция при повторном заражении протекать тяжелее, чем при первом, пока недостаточно изучен, отметил вирусолог.