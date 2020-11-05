Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор
Человек может повторно заразиться коронавирусом, если при первом заражении иммунитет к COVID-19 был слабо выражен, заявил вирусолог, профессор научного центра Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik.
«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», — сказал Альтштейн. Вопрос о том, будет ли инфекция при повторном заражении протекать тяжелее, чем при первом, пока недостаточно изучен, отметил вирусолог.
По его словам, повторное заражение коронавирусом возможно, однако происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. Альтштейн подчеркнул, что ранее переболевший новой коронавирусной инфекцией человек должен соблюдать меры предосторожности наравне со всеми.
Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что повторное заражение коронавирусом возможно в редких случаях и зависит от особенностей иммунной системы человека.