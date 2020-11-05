В Минздраве назвали основные симптомы коронавируса
Температура выше 37,5 встречается у 90% заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
«Выше 37,5 градуса – это удел 90% всех заболевших, на второе место я бы поставил слабость и утомляемость – приблизительно 40%, кашель также примерно 40%», — сказал Авдеев. По его словам, одышка встречается у 30% заболевших, головная боль – у 20%, боли в горле – почти у 10%.
Ранее Роспотребнадзор назвал отличия симптомов коронавируса от гриппа и простуды. В частности, усталость, боль в суставах и головная боль больше характерны для гриппа, чем для COVID-19. Одышка является признаком поражения легких и встречается как при коронавирусе, так и при гриппе. Однако большинство случаев коронавирусной инфекции протекает без поражения легких и одышки, поэтому ее нельзя назвать симптомом, характерным для COVID-19. Отличительные симптомы простуды – чихание, насморк и боль в горле. При коронавирусе и гриппе они наблюдаются значительно реже, а чихание – никогда.
По данным оперштаба на 5 ноября, в России за сутки выявили 19 404 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек. Выздоровели за сутки 12 238 пациентов, всего — 1 279 169.