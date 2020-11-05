Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Минздраве назвали основные симптомы коронавируса

Ведомости

Температура выше 37,5 встречается у 90% заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.

«Выше 37,5 градуса – это удел 90% всех заболевших, на второе место я бы поставил слабость и утомляемость – приблизительно 40%, кашель также примерно 40%», — сказал Авдеев. По его словам, одышка встречается у 30% заболевших, головная боль – у 20%, боли в горле – почти у 10%.

Ранее Роспотребнадзор назвал отличия симптомов коронавируса от гриппа и простуды. В частности, усталость, боль в суставах и головная боль больше характерны для гриппа, чем для COVID-19. Одышка является признаком поражения легких и встречается как при коронавирусе, так и при гриппе. Однако большинство случаев коронавирусной инфекции протекает без поражения легких и одышки, поэтому ее нельзя назвать симптомом, характерным для COVID-19. Отличительные симптомы простуды – чихание, насморк и боль в горле. При коронавирусе и гриппе они наблюдаются значительно реже, а чихание – никогда.

По данным оперштаба на 5 ноября, в России за сутки выявили 19 404 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек. Выздоровели за сутки 12 238 пациентов, всего — 1 279 169.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных