В Минздраве назвали основные симптомы коронавируса

Ранее Роспотребнадзор назвал отличия симптомов коронавируса от гриппа и простуды. В частности, усталость, боль в суставах и головная боль больше характерны для гриппа, чем для COVID-19. Одышка является признаком поражения легких и встречается как при коронавирусе, так и при гриппе. Однако большинство случаев коронавирусной инфекции протекает без поражения легких и одышки, поэтому ее нельзя назвать симптомом, характерным для COVID-19. Отличительные симптомы простуды – чихание, насморк и боль в горле. При коронавирусе и гриппе они наблюдаются значительно реже, а чихание – никогда.