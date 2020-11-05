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Эксперт рекомендовал больным коронавирусом не контактировать с животными

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Кошки и собаки могут заразиться коронавирусом, поэтому инфицированному человеку лучше ограничить контакты с ними, рассказал журналистам директор НИИ гриппа Олег Киселев.

«Действительно, животные могут заболеть, и то, что мы сегодня обсуждаем, вот те методы предупреждения инфицирования, заражения, они работают и с животными. Поэтому, если в семье есть заболевший, нужно ограничить его контакты с животными», — пояснил эксперт.

В то же время Киселев отметил, что кошки и собаки переносят коронавирус бессимптомно или в очень легкой форме. При этом другой популярный вид домашних питомцев — попугай — вовсе не заражается таким вирусом.

Эксперт предупредил, что человеческие правила предупреждения заражения актуальны и для животных. Так, например, при выгуле собаки необходимо держать дистанцию между питомцем и другими людьми. Кроме того, нужно соблюдать стандартные санитарно-гигиенические правила, заявил Киселев.

Суточный прирост случаев коронавируса в России второй день подряд превышает 19 000 случаев, следует из данных оперштаба на 5 ноября. Сегодня вирус был выявлен у 19 404 человек. Общее число россиян, заболевших COVID-19, достигло 1 712 858. При этом 29 509 пациентов умерли. Количество активных случаев заражения составляет 404 180.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных