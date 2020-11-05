Эксперт рекомендовал больным коронавирусом не контактировать с животными

«Действительно, животные могут заболеть, и то, что мы сегодня обсуждаем, вот те методы предупреждения инфицирования, заражения, они работают и с животными. Поэтому, если в семье есть заболевший, нужно ограничить его контакты с животными», — пояснил эксперт.