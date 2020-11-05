Эксперт рекомендовал больным коронавирусом не контактировать с животными
Кошки и собаки могут заразиться коронавирусом, поэтому инфицированному человеку лучше ограничить контакты с ними, рассказал журналистам директор НИИ гриппа Олег Киселев.
«Действительно, животные могут заболеть, и то, что мы сегодня обсуждаем, вот те методы предупреждения инфицирования, заражения, они работают и с животными. Поэтому, если в семье есть заболевший, нужно ограничить его контакты с животными», — пояснил эксперт.
В то же время Киселев отметил, что кошки и собаки переносят коронавирус бессимптомно или в очень легкой форме. При этом другой популярный вид домашних питомцев — попугай — вовсе не заражается таким вирусом.
Эксперт предупредил, что человеческие правила предупреждения заражения актуальны и для животных. Так, например, при выгуле собаки необходимо держать дистанцию между питомцем и другими людьми. Кроме того, нужно соблюдать стандартные санитарно-гигиенические правила, заявил Киселев.
Суточный прирост случаев коронавируса в России второй день подряд превышает 19 000 случаев, следует из данных оперштаба на 5 ноября. Сегодня вирус был выявлен у 19 404 человек. Общее число россиян, заболевших COVID-19, достигло 1 712 858. При этом 29 509 пациентов умерли. Количество активных случаев заражения составляет 404 180.