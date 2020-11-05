Названа предварительная причина наезда автомобиля на остановку в Москве
Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на остановку в центре столицы предположительно в связи с потерей управления, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
«Предварительной причиной происшествия стало то, что водитель не смог справиться с управлением транспортным средством», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня водитель совершил наезд на остановку общественного транспорта на Садовой-Триумфальной улице в районе дома №16с1. По предварительным данным, травмы в результате ДТП получили три человека.
Следователи проверят обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала женщина и малолетняя девочка. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ей оказывается необходимая помощь, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.