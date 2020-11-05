Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьника в 2006 году
Польша передала России обвиняемого в убийстве одноклассника в 2006 г. в Москве, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Польши экстрадировали в Россию Бесика Кочалидзе. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в сентябре 2006 г. обвиняемый во дворе школы в Москве в ходе ссоры нанес однокласснику несколько ударов ножом в область туловища, после чего потерпевший скончался. После совершения преступления Кочалидзе скрылся и был объявлен в международный розыск. Позднее он был задержан в Польше. Генпрокуратура направила туда соответствующий запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в момент совершения преступления Кочалидзе учился в 10-м классе, количество ударов, нанесенных однокласснику, составило — 14 раз.