Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьника в 2006 году

По версии следствия, в сентябре 2006 г. обвиняемый во дворе школы в Москве в ходе ссоры нанес однокласснику несколько ударов ножом в область туловища, после чего потерпевший скончался. После совершения преступления Кочалидзе скрылся и был объявлен в международный розыск. Позднее он был задержан в Польше. Генпрокуратура направила туда соответствующий запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен.