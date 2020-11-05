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Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьника в 2006 году

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Польша передала России обвиняемого в убийстве одноклассника в 2006 г. в Москве, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Польши экстрадировали в Россию Бесика Кочалидзе. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре 2006 г. обвиняемый во дворе школы в Москве в ходе ссоры нанес однокласснику несколько ударов ножом в область туловища, после чего потерпевший скончался. После совершения преступления Кочалидзе скрылся и был объявлен в международный розыск. Позднее он был задержан в Польше. Генпрокуратура направила туда соответствующий запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в момент совершения преступления Кочалидзе учился в 10-м классе, количество ударов, нанесенных однокласснику, составило — 14 раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных