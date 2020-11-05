Депутат Госдумы выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России

Она напомнила, что такого звания удостоены три российских спортсмена: Любовь Егорова, Александр Карелин и Лариса Лазутина. Позже было принято решение не применять такое звание к спортсменам. По мнению Журовой, получить звание Героя России за спорт можно «только за какое-то удивительно выдающееся достижение на благо страны».