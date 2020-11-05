Депутат Госдумы выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России
Присваивать звание Героя России чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову за победу в коммерческих боях без правил «не очень правильно», заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире «НСН».
«Давать звание за победу в коммерческих боях без правил, на мой взгляд, не очень правильно», – сказала Журова, отметив, что Нурмагомедов – выдающийся спортсмен, «но таких у нас достаточно много».
Она напомнила, что такого звания удостоены три российских спортсмена: Любовь Егорова, Александр Карелин и Лариса Лазутина. Позже было принято решение не применять такое звание к спортсменам. По мнению Журовой, получить звание Героя России за спорт можно «только за какое-то удивительно выдающееся достижение на благо страны».
Ранее депутат Госдумы Гаджимурад Омаров предложил присвоить Нурмагомедову звание Героя России за «популяризацию спорта, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни». Не поддержали инициативу также депутаты Госдумы Николай Валуев и Виталий Милонов, абсолютный чемпион мира, член Международного зала боксерской славы Константин Цзю.