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Депутат Госдумы выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России

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Присваивать звание Героя России чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову за победу в коммерческих боях без правил «не очень правильно», заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире «НСН».

«Давать звание за победу в коммерческих боях без правил, на мой взгляд, не очень правильно», – сказала Журова, отметив, что Нурмагомедов – выдающийся спортсмен, «но таких у нас достаточно много».

Она напомнила, что такого звания удостоены три российских спортсмена: Любовь Егорова, Александр Карелин и Лариса Лазутина. Позже было принято решение не применять такое звание к спортсменам. По мнению Журовой, получить звание Героя России за спорт можно «только за какое-то удивительно выдающееся достижение на благо страны».

Ранее депутат Госдумы Гаджимурад Омаров предложил присвоить Нурмагомедову звание Героя России за «популяризацию спорта, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни». Не поддержали инициативу также депутаты Госдумы Николай Валуев и Виталий Милонов, абсолютный чемпион мира, член Международного зала боксерской славы Константин Цзю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных