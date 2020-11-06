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Семь человек погибли при пожаре под Смоленском

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Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в городе Ельня Смоленской области, сообщил СКР. Один человек госпитализирован.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении. 

Следователи установили личности погибших. Среди них пять детей, старшему из которых было 11 лет. Семья не состояла на учете в системе органов профилактики, отметили в ведомстве. По данным «РИА Новости», пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме в городе Ельня на улице Большая Калужская, 25. На месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных