Семь человек погибли при пожаре под Смоленском

Следователи установили личности погибших. Среди них пять детей, старшему из которых было 11 лет. Семья не состояла на учете в системе органов профилактики, отметили в ведомстве. По данным «РИА Новости», пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме в городе Ельня на улице Большая Калужская, 25. На месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики.