Семь человек погибли при пожаре под Смоленском
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в городе Ельня Смоленской области, сообщил СКР. Один человек госпитализирован.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.
Следователи установили личности погибших. Среди них пять детей, старшему из которых было 11 лет. Семья не состояла на учете в системе органов профилактики, отметили в ведомстве. По данным «РИА Новости», пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме в городе Ельня на улице Большая Калужская, 25. На месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики.