Нарышкин заявил о «естественном происхождении» коронавируса
Служба внешней разведки России (СВР) не располагает данными о создании коронавируса человеком, это продукт естественного происхождения, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».
«Мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — сказал Нарышкин. Он отметил, что российские ученые заняты борьбой с инфекцией, происхождение вируса для них не принципиальный вопрос.
О лабораторном происхождении коронавируса ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Как сообщал Financial Times, президент убежден, что коронавирус распространился из института вирусологии в китайском городе Ухане. Он подтверждал журналистам, что видел сведения, которые позволили ему «с высокой степенью уверенности» полагать это.
Позже депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выразил сомнение в том, что коронавирус был создан искуственно. По его словам, в 2013 г. ученые из КНР и США смогли лабораторно воспроизвести коронавирус, но, как отмечает Онищенко, вирус не приобрел после этого никаких новых свойств. Он подчеркнул, что коронавирус перешел с мелких млекопитающих на человека, но «ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно».