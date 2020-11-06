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Нарышкин заявил о «естественном происхождении» коронавируса

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Служба внешней разведки России (СВР) не располагает данными о создании коронавируса человеком, это продукт естественного происхождения, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».

«Мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — сказал Нарышкин. Он отметил, что российские ученые заняты борьбой с инфекцией, происхождение вируса для них не принципиальный вопрос.

О лабораторном происхождении коронавируса ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Как сообщал Financial Times, президент убежден, что коронавирус распространился из института вирусологии в китайском городе Ухане. Он подтверждал журналистам, что видел сведения, которые позволили ему «с высокой степенью уверенности» полагать это.

Позже депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выразил сомнение в том, что коронавирус был создан искуственно. По его словам, в 2013 г. ученые из КНР и США смогли лабораторно воспроизвести коронавирус, но, как отмечает Онищенко, вирус не приобрел после этого никаких новых свойств. Он подчеркнул, что коронавирус перешел с мелких млекопитающих на человека, но «ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных