Нарышкин заявил о «естественном происхождении» коронавируса

Позже депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выразил сомнение в том, что коронавирус был создан искуственно. По его словам, в 2013 г. ученые из КНР и США смогли лабораторно воспроизвести коронавирус, но, как отмечает Онищенко, вирус не приобрел после этого никаких новых свойств. Он подчеркнул, что коронавирус перешел с мелких млекопитающих на человека, но «ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно».