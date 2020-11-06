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Минздрав рекомендовал выдавать лекарства от COVID-19 без посещения аптеки

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Минздрав России рекомендует выдавать лекарства от коронавируса амбулаторным пациентам без посещения ими аптеки, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Мы рекомендуем организовать выдачу лекарств амбулаторным пациентам сразу после постановки диагноза – без необходимости посещения аптеки самим пациентом», — сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами. Он отметил, что это позволит не допустить дальнейшего распространения коронавируса. По его словам, все средства на обеспечение необходимых мероприятий, в том числе бесплатного лекарственного обеспечения, доведены до регионов.

28 октября президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно. 3 ноября директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина заявила, что в ряде регионов России пациенты начнут бесплатно получать лекарства от коронавируса со следующей недели.

Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных