Минздрав рекомендовал выдавать лекарства от COVID-19 без посещения аптеки

«Мы рекомендуем организовать выдачу лекарств амбулаторным пациентам сразу после постановки диагноза – без необходимости посещения аптеки самим пациентом», — сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами. Он отметил, что это позволит не допустить дальнейшего распространения коронавируса. По его словам, все средства на обеспечение необходимых мероприятий, в том числе бесплатного лекарственного обеспечения, доведены до регионов.