В Минздраве предложили перераспределять врачей на борьбу с пандемией

Для врачей, работающих с пациентами, больными коронавирусом, в апреле на федеральном уровне утверждены стимулирующие выплаты. Врачи стационаров получают выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 тыс. руб., младший – по 25 тыс. руб. Врачи скорой помощи получают выплату в размере 50 тыс. руб. в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 тыс. руб. Выплаты были рассчитаны на три месяца, до августа. В августе премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие этой меры, а на продолжение выплат в сентябре были выделены дополнительные 22 млрд руб.