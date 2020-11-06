В Минздраве предложили перераспределять врачей на борьбу с пандемией
Региональные власти при необходимости должны переводить врачей специальностей, к которым в период пандемии снизилось число обращений, к работе с пациентами в поликлиниках и стационарах, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.
«В случае необходимости регионам следует проводить перераспределение врачей, привлекая к работе с пациентами в амбулаторном и стационарном звене врачей тех специальностей, число обращений по которым сейчас объективно снизилось», — сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»).
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне распространения коронавируса и роста нагрузки на медучреждения в России чувствуется нехватка врачей.
Для врачей, работающих с пациентами, больными коронавирусом, в апреле на федеральном уровне утверждены стимулирующие выплаты. Врачи стационаров получают выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 тыс. руб., младший – по 25 тыс. руб. Врачи скорой помощи получают выплату в размере 50 тыс. руб. в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 тыс. руб. Выплаты были рассчитаны на три месяца, до августа. В августе премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие этой меры, а на продолжение выплат в сентябре были выделены дополнительные 22 млрд руб.
В конце октября вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением сделать порядок расчета стимулирующих выплат более справедливым, а также допустила их продление на 2021 г.