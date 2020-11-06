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В Минздраве предложили перераспределять врачей на борьбу с пандемией

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Региональные власти при необходимости должны переводить врачей специальностей, к которым в период пандемии снизилось число обращений, к работе с пациентами в поликлиниках и стационарах, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.

«В случае необходимости регионам следует проводить перераспределение врачей, привлекая к работе с пациентами в амбулаторном и стационарном звене врачей тех специальностей, число обращений по которым сейчас объективно снизилось», — сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»). 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне распространения коронавируса и роста нагрузки на медучреждения в России чувствуется нехватка врачей.

Для врачей, работающих с пациентами, больными коронавирусом, в апреле на федеральном уровне утверждены стимулирующие выплаты. Врачи стационаров получают выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 тыс. руб., младший – по 25 тыс. руб. Врачи скорой помощи получают выплату в размере 50 тыс. руб. в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 тыс. руб. Выплаты были рассчитаны на три месяца, до августа. В августе премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие этой меры, а на продолжение выплат в сентябре были выделены дополнительные 22 млрд руб. 

В конце октября вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением сделать порядок расчета стимулирующих выплат более справедливым, а также допустила их продление на 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных