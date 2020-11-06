Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом
Ситуацию с коронавирусом в Москве нельзя назвать стабильной, заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова в интервью ТАСС.
«Сегодня мы впервые с середины мая преодолели отметку в 6 000 новых выявленных случаев коронавируса. Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу. И к сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем», — сказала Ракова.
На этой неделе снова фиксируется рост заболеваемости и госпитализаций. Ежедневно в больницы поступают 1,3–1,4 тыс. пациентов с коронавирусом. Многие из них занимались самолечением, отметила заммэра.
По ее словам, в Москве развернуто более 15 000 коек для больных коронавирусной инфекцией, 70% из них занято. Есть и дополнительный резерв, в том числе в виде новых госпиталей, добавила Ракова.
5 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице снова начала обостряться, при этом вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса в городе не планируется.
26 октября Собянин заявил, что темпы по выявляемости коронавируса в Москве за прошедшую неделю снизились в десять раз. Спустя два дня он отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве по итогам последних двух недель вселяет осторожный оптимизм.
По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 6 253 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3 783 пациента, 69 человек умерли. Всего в России за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440. Умерли за день 378 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 29 887.