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Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом

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Ситуацию с коронавирусом в Москве нельзя назвать стабильной, заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

«Сегодня мы впервые с середины мая преодолели отметку в 6 000 новых выявленных случаев коронавируса. Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу. И к сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем», — сказала Ракова. 

На этой неделе снова фиксируется рост заболеваемости и госпитализаций. Ежедневно в больницы поступают 1,3–1,4 тыс. пациентов с коронавирусом. Многие из них занимались самолечением, отметила заммэра.

По ее словам, в Москве развернуто более 15 000 коек для больных коронавирусной инфекцией, 70% из них занято. Есть и дополнительный резерв, в том числе в виде новых госпиталей, добавила Ракова.

5 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице снова начала обостряться, при этом вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса в городе не планируется. 

 26 октября Собянин заявил, что темпы по выявляемости коронавируса в Москве за прошедшую неделю снизились в десять раз. Спустя два дня он отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве по итогам последних двух недель вселяет осторожный оптимизм.

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 6 253 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3 783 пациента, 69 человек умерли. Всего в России за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440. Умерли за день 378 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 29 887.

Ранее по теме: Собянин не планирует вводить жесткие ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных