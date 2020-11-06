Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом

«Сегодня мы впервые с середины мая преодолели отметку в 6 000 новых выявленных случаев коронавируса. Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу. И к сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем», — сказала Ракова.